Хоккейный клуб "Спартак" предложил Андрею Малахову работу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Столичный хоккейный клуб "Спартак" в открытом обращении, опубликованном в Twitter предложил Андрею Малахову должность ведущего домашних матчей.
В "Спартаке" серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h— Спартак Москва (@spartak_hc) 2 августа 2017 г.
Ранее в СМИ появилась информация, что известный телеведущий Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти в ВГТРК.
Официальный представитель Малахова и Первый канал не комментируют эти сообщения, а в ВГТРК не подтвердили информацию о переходе ведущего.