Пресс-служба ВГТРК не подтвердила информацию о переходе Андрея Малахова

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Информация о том, что телеведущий Андрей Малахов переходит работать на ВГТРК, не соответствует действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", — заявил представитель ВГТРК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов уходит с Первого канала. Сообщалось, что телеведущий будет работать на ВГТРК.

Первый канал и официальный представитель Андрея Малахова пока не прокомментировали эту информацию.