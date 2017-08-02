Шестрем обновила мировой рекорд в заплыве на 50 метров вольным стилем

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Шведская пловчиха Сара Шёстрём установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в Москве.

Шёстрём в среду в финале проплыла дистанцию за 23,10 секунды, побив достижение голландки Раноми Кромовидьойо, установленное 12 декабря 2015 года, на 0,14 секунды.

Экс-рекордсменка мира Кромовидьойо стала в данном заплыве второй (23,39), а третье место заняла австралийка Кейт Кэмпбелл (23,96).

В рамках Кубка мира по плаванию соревнования проводятся на короткой воде.

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