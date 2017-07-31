МОК объявил, что Лос-Анджелес выдвинул заявку на проведение ОИ-2028

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, о чем сообщается на официальном сайте МОК.

Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение Олимпийских игр 2024 или 2028 годов, однако не было известно, какой из городов какие игры примет. В июле сообщалось, что МОК намерен прийти к трехстороннему соглашению с Парижем и Лос-Анджелесом, и до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, а другой — Олимпиаду-2028.

Ранее в городском совете Лос-Анджелеса подтвердили, что с представителями МОК достигнута договоренность о проведении в городе в 2028 году летних Олимпийских игр.

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