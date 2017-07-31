МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) направила во Всероссийскую федерацию легкой атлетики регламент участия нейтральных спортсменов в турнире, который запрещает им петь гимн страны рядом с любым объектом, связанным с проведением чемпионата мира в Лондоне. Документ опубликован на сайте ВФЛА.

"Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями", — говорится в документе.

Кроме того, регламент запрещает нейтральным легкоатлетам показывать национальные цвета, флаг, имя национальную эмблему или другой национальный символ отстраненной федерации, причем на любом языке и в любом формате. Эти ограничения касаются внешнего вида спортсменов — никакие татуировки, прически, маникюр не должны указывать на национальную принадлежность спортсмена.

Запрет распространяется и на сопровождающих легкоатлетов лиц, которым нельзя появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами, баннерами. IAAF будет проверять внешний вид участников соревнований на соответствие регламенту, в случае нарушений будут применены санкции.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа в Лондоне. Допуск на турнир имеют 19 российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением в 2015 году ВФЛА от всех соревнований, проводимых IAAF.

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