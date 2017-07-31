Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007 завоевав 25 наград.

Наибольшее количество золотых медалей в копилку национальной команды принесли синхронистки – 7. Всего россияне на постолимпийском турнире завоевали 25 наград — 11 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. Впервые с чемпионата мира-1994 года в Риме российские пловцы в бассейне завоевали больше двух индивидуальных золотых медалей.

Новое поколение



Этот чемпионат мира принес сборной России первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова. Его завоевал бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов. В Будапеште он начал плыть свои 200 метров на спине в непривычном стиле — мощно с самого начала, в отличие от квалификации, где, как признался сам спортсмен, берегся, учитывая проблемы с плечом. Это была пятница, 28 июля. Этот день, бесспорно, войдет в историю российского плавания как один из самых успешных на чемпионатах мира.

"Так уж сложилась программа, — признается позднее главный тренер сборной Сергей Колмогоров. — Все пришлось на один день. Мы знали это и готовились к нему".

Подготовилась команда к этому дню на три индивидуальных золота: вслед за Рыловым на своих "двухсотках" брассом победили Юля Ефимова, стартовавшая на турнире с бронзы на "сотне", и еще один призер Игр в Рио-де-Жанейро Антон Чупков. Ефимова по итогам выступления на турнире в Будапеште стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира — обладательницей пяти золотых медалей чемпионатов мира.

"Папа после "сотни" сказал: мне надо быть злее, вот тебе и повод позлиться, давай работай дальше! Может быть, я повзрослела и поумнела, но стала относиться к этому сейчас именно так, а не со слезами и соплями", — призналась Ефимова, завоевавшая также серебряную медаль на 50-метровке брассом.

Индивидуальными медалями в сборной также отметились Кирилл Пригода, трижды обновивший рекорд России на 100 м брассом, что принесло ему бронзу турнира, а также Александр Красных, ставший третьим на 200 м кролем. После его финала веры в медаль в эстафете 4 по 200 м кролем прибавилось. В итоге россияне финишировали в ней вторыми.

"Я согласен с Ариной Опенышевой, которая сказала, что последний этап плыть тяжелее всего. То, что мы проиграли, это по большей части моя вина, не хватило в конце, к сожалению. Знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. Однажды один журналист мне сказал, что я максималист. Так и есть, — сказал Красных. — На самом деле мало какой стране удается собрать эстафету 4 по 200 м. Многие считают, что по этой эстафете можно определять, есть ли в стране плавание. И то, что сегодня у нас столько медалей, было ожидаемо. Все-таки и Женя Рылов, и Антон Чупков были призерами Олимпиады, тогда им немного не хватило, а тут они показали, на что способны. Плавание в стране возвращается к достаточно золотому прошлому, в СССР оно было сильно развито, и это один из самых медалеемких видов спорта".

Закончила сборная выступление на турнире медалями в комбинированных эстафетах — серебром в женской и бронзой в мужской.

"Я не могу сказать, что раньше ребята в составе сборной были менее талантливые. Надо с ними работать, ключевой момент здесь — индивидуальная программа. Нам удалось в значительном количестве случаев минимизировать тренерские ошибки. Этим объясняется то, что мы показываем здесь результаты своего уровня", — подвел итог выступления сборной России Колмогоров.

© РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Евгений Рылов (Россия), завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Евгений Рылов (Россия), завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Новые звезды



В синхронном плавании Россия по-прежнему впереди планеты всей. В Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и прежние, олимпийские, но уже не олимпийским составом. Два золота чемпионата мира завоевала солистка сборной Светлана Колесниченко с "Песней Сольвейг" и "Амазонкой". Она же, в дуэте с Александрой Пацкевич, победила с программами "Джаз" и "Русалки". Не было равных россиянкам и в соревнованиях групп: и техническую программу "Ритмы города", и произвольную "Шаманы" команда своим исполнением сделала "золотыми". Как призналась главный тренер сборной России Татьяна Покровская, эти достижения дорогого стоят.

"Когда приходят первоклашки, тяжело. Тяжелый год для меня и моих тренеров, для девчонок. На Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой была большая ответственность — только они остались в группе после Рио", — отметила Покровская.

Последнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги". В технической, с композицией "Кармен", они стали вторыми, но в "длинной" взяли свое.

"Я вообще не понимаю, с кем мы тут соревновались? Это как в футболе Аргентина-Ямайка!" — пошутил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Новая мотивация



В Будапеште на позиции одной из лучших команд вернулись российские прыгуны в воду. "Это и было нашей задачей после Олимпийских игр в Рио", — сказала главный тренер сборной Светлана Моисеева. Сборная России в медальном зачете с пятью наградами уступила лишь китайцам, которые доминируют в этом виде спорта. Отдельная радость для сборной — золото в "синхроне" на трехметровом трамплине, завоеванное Ильей Захаровым и Евгением Кузнецовым. Эта победа стала первой в их карьере на чемпионатах мира.

"Мы исполнили свою детскую мечту. Мы долго к этому шли, успешно прыгали с другими партнерами, но один раз просто сказали, что будем прыгать друг с другом или ни с кем", — рассказал Захаров, также завоевавший бронзу в "индивидуале" на этом трамплине.

С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трамплине 3 м. В шаге от победы остановился российский дуэт в "синхроне" на вышке Александр Бондарь/Виктор Минибаев.

"В Будапеште мы просто убедились, что работаем в правильном направлении. Думать "вот какие мы крутые" — нет, у нас нет такого", — подчеркнула Моисеева.

Новые надежды в водном поло



Уже давно не был таким насыщенным и захватывающим ватерпольный турнир чемпионата мира для российских болельщиков. Женскую сборную России на пути в финал чемпионата мира сумели остановить только олимпийские чемпионки из США, взявшие в решающем матче против испанок очередной титул. Россиянки "бронзовый" матч выиграли, вот только оказалось, что этого результата команде Александра Гайдукова уже мало.

"Для меня в сборной России это третья бронза чемпионатов мира. На Олимпиаде у нас много лет ничего не было, поэтому это были другие эмоции. Хочется быть выше. Я считаю, что, несмотря на то, что мы не так хорошо сыграли с американками, мы могли побороться за финал, зацепиться. Полностью уверена в этом и полностью доверяю девочкам, нам просто нужно побольше сыграться. Мы рады вернуться в элиту водного поло, соперники теперь будут по-другому на нас смотреть", — уверена капитан команды Екатерина Прокофьева.

Впервые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира мужская сборная России. На пути к четвертьфиналу россияне обыграли японцев и испанцев уже в 1/8 финала. В матче группового этапа с хорватами, как оказалось будущими чемпионами мира, команда Сергея Евстигнеева играла на равных, а выбыли из борьбы за медали россияне усилиями венгров, проигравших финал домашнего турнира.

"На игру мужской команды приятно смотреть — другой рисунок игры, другое содержание. Очень приятно это видеть, и счет в матчах говорит сам за себя. Мужская команда близка к тому, чтобы вернуться в элиту водного поло, и это очень радует", — считает призер Олимпийских игр Софья Конух.

Новый спорт и новая программа



Единственной новой дисциплиной на нынешнем чемпионате мира была эстафета в плавании на открытой воде 4 по 1250 м, где россияне остались без медали. Но без наград с озера Балатон сборная России все же не уехала — бронзу завоевал ветеран команды Евгений Дратцев.

"Мне хотелось подготовиться к чемпионату мира и выступить на нем на дистанции 25 км. Балатон мне нравится и ставку делал, конечно, именно на эту дистанцию. На "десятке" тоже, конечно, старался сделать все, что в моих силах, очень жесткая и высокая там конкуренция", — сказал он.

В роли хедлайнеров чемпионата мира в Будапеште выступили хайдайверы. Для них установили вышку напротив знаменитого здания парламента, но прыгать главным экстремалам чемпионата мира по водным видам спорта пришлось не в Дунай, а в специальную ванну, при этом некоторые даже доставали до дна при входе в воду. "Это все для нас в новинку, — признался член техкома FINA Дмитрий Саутин. — Спорт новый, он только еще на стадии становления, правила меняются". Главной надеждой сборной России в хайдайвинге в борьбе за медаль был призер чемпионата мира в Казани Артем Сильченко (15-й). Лучшим в сборной России стал дебютант турнира Никита Федотов (13-й).

"Получилось неплохо, могло быть и лучше, но в принципе все вышло ничего так. Немножко не хватило опыта, чтобы выступить в последнем раунде. Особо ничего в программе к чемпионату мира не менял. Есть новый прыжок, но он пока не в производстве", — сказал Федотов.

"Никита — красавчик. Отличный, чистый прыгун с замечательной техникой и перспективой. Сейчас он пока не обладает суперсложной программой, но ему придется делать сложные прыжки, и у него уже есть наметки", — отметил призер чемпионата мира-2015 Артем Сильченко, оценивая дебют Федотова. Сам Сильченко рассказал, что работает над новой программой на долгосрочную перспективу и пока до идеального исполнения далековато. "Эта сложность еще не предел. Прыжки у всех сейчас сумасшедшие. Можно собрать простую программу и прыгать ее, быть около призов, но это просто надежда на ошибку соперников, зависимость от них, не от себя", — объяснил он выбранную тактику.

Новое официальное



В рамках чемпионата мира в Будапеште прошел Конгресс FINA, на котором был переизбран на новый срок президент Хулио Маглионе, а позднее состоялись выборы и в другие руководящие структуры организации. Место в бюро сохранил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, который также будет курировать тренерскую комиссию и работать в комитете по маркетингу. Технический комитет по прыжкам в воду возглавил Алексей Власенко, в состав техкомов по видам спорта, кроме Дмитрия Саутина, вошла вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина. Ну а следующий чемпионат мира в южнокорейском Кванджу обещает быть еще более насыщенным, ведь уже сейчас известно, что прибавится как минимум еще один комплект наград за счет "хайлайтов" в синхронном плавании, которому за следующие два года придется привыкнуть к названию "артистическое".