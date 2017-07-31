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Спорт

Новый водный цикл: Россия завоевала 25 наград на ЧМ по водным видам спорта

01:4231.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007 завоевав 25 наград.

Наибольшее количество золотых медалей в копилку национальной команды принесли синхронистки – 7. Всего россияне на постолимпийском турнире завоевали 25 наград — 11 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. Впервые с чемпионата мира-1994 года в Риме российские пловцы в бассейне завоевали больше двух индивидуальных золотых медалей.

Новое поколение

Чемпионат мира FINA 2017. Плавание. Седьмой день
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российские пловцы после успеха на ЧМ сбросили в бассейн главного тренера
Этот чемпионат мира принес сборной России первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова. Его завоевал бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов. В Будапеште он начал плыть свои 200 метров на спине в непривычном стиле — мощно с самого начала, в отличие от квалификации, где, как признался сам спортсмен, берегся, учитывая проблемы с плечом. Это была пятница, 28 июля. Этот день, бесспорно, войдет в историю российского плавания как один из самых успешных на чемпионатах мира.

"Так уж сложилась программа, — признается позднее главный тренер сборной Сергей Колмогоров. — Все пришлось на один день. Мы знали это и готовились к нему".

Подготовилась команда к этому дню на три индивидуальных золота: вслед за Рыловым на своих "двухсотках" брассом победили Юля Ефимова, стартовавшая на турнире с бронзы на "сотне", и еще один призер Игр в Рио-де-Жанейро Антон Чупков. Ефимова по итогам выступления на турнире в Будапеште стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира — обладательницей пяти золотых медалей чемпионатов мира.

Чемпионат мира FINA 2017. Плавание. Седьмой день
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российские пловцы завоевали бронзу ЧМ в комбинированной эстафете
"Папа после "сотни" сказал: мне надо быть злее, вот тебе и повод позлиться, давай работай дальше! Может быть, я повзрослела и поумнела, но стала относиться к этому сейчас именно так, а не со слезами и соплями", — призналась Ефимова, завоевавшая также серебряную медаль на 50-метровке брассом.

Индивидуальными медалями в сборной также отметились Кирилл Пригода, трижды обновивший рекорд России на 100 м брассом, что принесло ему бронзу турнира, а также Александр Красных, ставший третьим на 200 м кролем. После его финала веры в медаль в эстафете 4 по 200 м кролем прибавилось. В итоге россияне финишировали в ней вторыми.

"Я согласен с Ариной Опенышевой, которая сказала, что последний этап плыть тяжелее всего. То, что мы проиграли, это по большей части моя вина, не хватило в конце, к сожалению. Знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. Однажды один журналист мне сказал, что я максималист. Так и есть, — сказал Красных. — На самом деле мало какой стране удается собрать эстафету 4 по 200 м. Многие считают, что по этой эстафете можно определять, есть ли в стране плавание. И то, что сегодня у нас столько медалей, было ожидаемо. Все-таки и Женя Рылов, и Антон Чупков были призерами Олимпиады, тогда им немного не хватило, а тут они показали, на что способны. Плавание в стране возвращается к достаточно золотому прошлому, в СССР оно было сильно развито, и это один из самых медалеемких видов спорта".

Закончила сборная выступление на турнире медалями в комбинированных эстафетах — серебром в женской и бронзой в мужской.

"Я не могу сказать, что раньше ребята в составе сборной были менее талантливые. Надо с ними работать, ключевой момент здесь — индивидуальная программа. Нам удалось в значительном количестве случаев минимизировать тренерские ошибки. Этим объясняется то, что мы показываем здесь результаты своего уровня", — подвел итог выступления сборной России Колмогоров.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЕвгений Рылов (Россия), завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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Евгений Рылов (Россия), завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Новые звезды

Игроки сборной России в матче 1/2 финала по водному полу среди женщин между сборными России и США
© РИА Новости / Александр Вильф
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Прорыв России в водном поло: у женщин бронза, мужчины в восьмерке лучших
В синхронном плавании Россия по-прежнему впереди планеты всей. В Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и прежние, олимпийские, но уже не олимпийским составом. Два золота чемпионата мира завоевала солистка сборной Светлана Колесниченко с "Песней Сольвейг" и "Амазонкой". Она же, в дуэте с Александрой Пацкевич, победила с программами "Джаз" и "Русалки". Не было равных россиянкам и в соревнованиях групп: и техническую программу "Ритмы города", и произвольную "Шаманы" команда своим исполнением сделала "золотыми". Как призналась главный тренер сборной России Татьяна Покровская, эти достижения дорогого стоят.

"Когда приходят первоклашки, тяжело. Тяжелый год для меня и моих тренеров, для девчонок. На Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой была большая ответственность — только они остались в группе после Рио", — отметила Покровская.

Слева направо: Артем Ашаев (Россия), Никита Деревянкин (Россия), Алексей Бугайчук (Россия) в матче 1/4 финала по водному полу среди мужчин между сборными Венгрии и России на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российские ватерполисты стали восьмыми на ЧМ в Будапеште
Последнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги". В технической, с композицией "Кармен", они стали вторыми, но в "длинной" взяли свое.

"Я вообще не понимаю, с кем мы тут соревновались? Это как в футболе Аргентина-Ямайка!" — пошутил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСветлана Колесниченко (Россия) выступает с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Светлана Колесниченко (Россия) выступает с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017

Новая мотивация

Кристин Робинсон и Татьяна Тулкунова во время матча между Канадой и Россией в Будапеште. 28 июля 2017
© AP Photo / Attila Kisbenedek
Российские ватерполистки стали бронзовыми призерами ЧМ-2017
В Будапеште на позиции одной из лучших команд вернулись российские прыгуны в воду. "Это и было нашей задачей после Олимпийских игр в Рио", — сказала главный тренер сборной Светлана Моисеева. Сборная России в медальном зачете с пятью наградами уступила лишь китайцам, которые доминируют в этом виде спорта. Отдельная радость для сборной — золото в "синхроне" на трехметровом трамплине, завоеванное Ильей Захаровым и Евгением Кузнецовым. Эта победа стала первой в их карьере на чемпионатах мира.

"Мы исполнили свою детскую мечту. Мы долго к этому шли, успешно прыгали с другими партнерами, но один раз просто сказали, что будем прыгать друг с другом или ни с кем", — рассказал Захаров, также завоевавший бронзу в "индивидуале" на этом трамплине.

Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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Медведев поздравил российского пловца Рылова с победой на чемпионате мира
С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трамплине 3 м. В шаге от победы остановился российский дуэт в "синхроне" на вышке Александр Бондарь/Виктор Минибаев.

"В Будапеште мы просто убедились, что работаем в правильном направлении. Думать "вот какие мы крутые" — нет, у нас нет такого", — подчеркнула Моисеева.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

Новые надежды в водном поло

Евгений Рылов в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине. 28 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Золотой" день: россияне взяли три первых места на ЧМ по плаванию
Уже давно не был таким насыщенным и захватывающим ватерпольный турнир чемпионата мира для российских болельщиков. Женскую сборную России на пути в финал чемпионата мира сумели остановить только олимпийские чемпионки из США, взявшие в решающем матче против испанок очередной титул. Россиянки "бронзовый" матч выиграли, вот только оказалось, что этого результата команде Александра Гайдукова уже мало.

"Для меня в сборной России это третья бронза чемпионатов мира. На Олимпиаде у нас много лет ничего не было, поэтому это были другие эмоции. Хочется быть выше. Я считаю, что, несмотря на то, что мы не так хорошо сыграли с американками, мы могли побороться за финал, зацепиться. Полностью уверена в этом и полностью доверяю девочкам, нам просто нужно побольше сыграться. Мы рады вернуться в элиту водного поло, соперники теперь будут по-другому на нас смотреть", — уверена капитан команды Екатерина Прокофьева.

Антон Чупков, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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Медведев поздравил российского пловца Чупкова с победой на чемпионате мира
Впервые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира мужская сборная России. На пути к четвертьфиналу россияне обыграли японцев и испанцев уже в 1/8 финала. В матче группового этапа с хорватами, как оказалось будущими чемпионами мира, команда Сергея Евстигнеева играла на равных, а выбыли из борьбы за медали россияне усилиями венгров, проигравших финал домашнего турнира.

"На игру мужской команды приятно смотреть — другой рисунок игры, другое содержание. Очень приятно это видеть, и счет в матчах говорит сам за себя. Мужская команда близка к тому, чтобы вернуться в элиту водного поло, и это очень радует", — считает призер Олимпийских игр Софья Конух.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло. Женщины. Матч Россия – США

Новый спорт и новая программа

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. 25 июля 2017 года
© REUTERS / Stefan Wermuth
Российский пловец Красных завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м кролем
Единственной новой дисциплиной на нынешнем чемпионате мира была эстафета в плавании на открытой воде 4 по 1250 м, где россияне остались без медали. Но без наград с озера Балатон сборная России все же не уехала — бронзу завоевал ветеран команды Евгений Дратцев.

"Мне хотелось подготовиться к чемпионату мира и выступить на нем на дистанции 25 км. Балатон мне нравится и ставку делал, конечно, именно на эту дистанцию. На "десятке" тоже, конечно, старался сделать все, что в моих силах, очень жесткая и высокая там конкуренция", — сказал он.

В роли хедлайнеров чемпионата мира в Будапеште выступили хайдайверы. Для них установили вышку напротив знаменитого здания парламента, но прыгать главным экстремалам чемпионата мира по водным видам спорта пришлось не в Дунай, а в специальную ванну, при этом некоторые даже доставали до дна при входе в воду. "Это все для нас в новинку, — признался член техкома FINA Дмитрий Саутин. — Спорт новый, он только еще на стадии становления, правила меняются". Главной надеждой сборной России в хайдайвинге в борьбе за медаль был призер чемпионата мира в Казани Артем Сильченко (15-й). Лучшим в сборной России стал дебютант турнира Никита Федотов (13-й).

Александр Мальцев и Михаэла Каланча. Архивное фото
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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Синхронисты Каланча/Мальцев завоевали золото ЧМ в произвольной программе
"Получилось неплохо, могло быть и лучше, но в принципе все вышло ничего так. Немножко не хватило опыта, чтобы выступить в последнем раунде. Особо ничего в программе к чемпионату мира не менял. Есть новый прыжок, но он пока не в производстве", — сказал Федотов.

"Никита — красавчик. Отличный, чистый прыгун с замечательной техникой и перспективой. Сейчас он пока не обладает суперсложной программой, но ему придется делать сложные прыжки, и у него уже есть наметки", — отметил призер чемпионата мира-2015 Артем Сильченко, оценивая дебют Федотова. Сам Сильченко рассказал, что работает над новой программой на долгосрочную перспективу и пока до идеального исполнения далековато. "Эта сложность еще не предел. Прыжки у всех сейчас сумасшедшие. Можно собрать простую программу и прыгать ее, быть около призов, но это просто надежда на ошибку соперников, зависимость от них, не от себя", — объяснил он выбранную тактику.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссийский спортсмен Евгений Дратцев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский спортсмен Евгений Дратцев

Новое официальное

Антон Чупков в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом
© РИА Новости / Александр Вильф
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Антон Чупков выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом
В рамках чемпионата мира в Будапеште прошел Конгресс FINA, на котором был переизбран на новый срок президент Хулио Маглионе, а позднее состоялись выборы и в другие руководящие структуры организации. Место в бюро сохранил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, который также будет курировать тренерскую комиссию и работать в комитете по маркетингу. Технический комитет по прыжкам в воду возглавил Алексей Власенко, в состав техкомов по видам спорта, кроме Дмитрия Саутина, вошла вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина. Ну а следующий чемпионат мира в южнокорейском Кванджу обещает быть еще более насыщенным, ведь уже сейчас известно, что прибавится как минимум еще один комплект наград за счет "хайлайтов" в синхронном плавании, которому за следующие два года придется привыкнуть к названию "артистическое".

Преодолеть себя, чтобы стать лучшим: эмоции FINA-2017
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.Цзяньфэн Пэн (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЯпонские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.Маи Накамура и Юкико Инуи (Япония) в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУкраинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Александр Горшковозов (Украина) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.Светлана Колесниченко (Россия) в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.Юнь Хун Чон и Панделела Памг (Малайзия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКитайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.Чао Хэ (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.Надежда Бажина (Россия) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.Цао Юань и Сийи Се (Китай) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИспанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.Она Карбонель (Испания) в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГрейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.Грейс Рид и Кэтрин Торранс (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКитайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.Цзяньфэн Пэн (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИвэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Ивэнь Чэнь (КНР) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцузские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.Лора Трембл и Шарлотт Трембл (Франция) выступают в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцуз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Матьё Россе (Франция) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАвстралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Домоник Беджгуд и Деклан Стейси (Австралия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБританки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Тоня Коуч и Лоис Тулсон (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.Кённам Ким (Республика Корея) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким (КНДР) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Евгений Кузнецов (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес (Мексика) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.
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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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