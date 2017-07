Криштиану Роналду даст показания в суде по делу о налогах

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в понедельник даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором его подозревает прокуратура, сообщил Высший суд Мадрида.

Роналду даст показания "в рамках дела, открытого на основании иска Прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы", — говорится в заявлении пресс-службы суда, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Как пояснили источники агентства в Национальной судебной палате, речь не идет о суде, а о показаниях "на стадии расследования".

Свои показания Роналду будет давать в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме.

Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за "имиджевые права". Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году – 1,66 миллиона, в 2013 – 3,2 миллиона, в 2014 – 8,5 миллиона.

Иск в отношении португальского футболиста отдел по экономическим преступлениям прокуратуры представил в суд 13 июня. Он основан на отчете Государственного налогового агентства, согласно которому Роналду "фальсифицировал" передачу имиджевых прав обществу Tollin Associates LTD, зарегистрированному на Виргинских островах, единственным акционером которого он сам и являлся.

Tollin Associates LTD передало право на распоряжение имиджем футболиста другому обществу — Multisports&Image Management LTD, зарегистрированное в Ирландии, которое занималось вопросами имиджа футболиста только по согласованию с Tollin Associates LTD. В связи с этим, по мнению прокуратуры, передача прав второму обществу "была абсолютно не нужна" и "единственной целью было сокрытие доходов".

Через несколько дней после того, как прокуратура подала иск, ряд португальских спортивных изданий сообщили со ссылкой на свои источники в окружении футболиста, что Роналду покинет "Реал Мадрид" и якобы даже сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу. "Я уезжаю из Мадрида, я решил. Назад пути нет", — приводило издание A Bola слова футболиста, которые он якобы сказал игрокам португальской сборной на Кубке конфедераций в России.

Окружение Роналду заявило изданию, что футболист не хочет быть "жертвой преследования" и "клоуном в цирке", и что о решении уйти из "Реала" официально он объявит после отпуска. "Он чувствует себя честным человеком, ничего плохого он не сделал и не понимает, что происходит", — приводила британская BBC слова своего источника в окружении нападающего.

Назывались даже клубы, которые якобы готовы выкупить игрока, у которого заключен контракт с "Реалом" до 2021 года, — ПСЖ, "Монако" и "Манчестер Юнайтед", и суммы – от 180 миллионов до 400 миллионов евро.

Португальский адвокат Роналду Антониу Лобо Шавьер (António Lobo Xavier) заявил, что иск прокуратуры связан с "разными критериями, не имеет никакого законного обоснования", и что подозреваемый считает, что речь идет о "несправедливости".

Адвокат пояснил, что в 2014 году Роналду задекларировал деньги, полученные от имиджевых прав с 2011 года, поскольку считал, что он должен был это сделать именно тогда, а не раньше, как считает прокуратура. "Не было уклонения от декларирования, было декларирование согласно критериям, которые, видимо, не любят испанские налоговые органы, но нельзя сказать, что игрок нарушил законы или нормы", — заявил адвокат.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не сомневается в честности Криштиану. "Я знаю Роналду с 18 лет, он играл у меня в Португалии до того, как уехал в "Манчестер Юнайтед". И я могу сказать, что он кристально чистый человек и невероятный спортсмен. Я уверен в нем на сто процентов. В команде мы договорились, что все вопросы, не связанные с футболом и турниром, оставляем на время турнира, но могу сказать, что все игроки в сборной поддерживают Роналду. Журналистам нужно лучше проверять свои источники. К этому вопросу с Роналду я больше возвращаться не буду", — сказал Сантуш журналистам во время Кубка конфедераций.

"Реал" также выступил с заявлением, в котором выразил полное доверие своему игроку и уверенность, что он сможет доказать невиновность. "Реал" выражает полное доверие Роналду, который, как мы понимаем, выполнял свои налоговые обязательства в соответствии с законами. Клуб убежден, что игрок полностью докажет свою невиновность в этом процессе. "Реал" ожидает, что органы правосудия смогут сработать как можно быстрее, чтобы игрок смог доказать свою невиновность", — говорится в заявлении мадридского клуба.

25 июля Криштиану Роналду заявил, что хочет остаться в мадридском клубе и повторить вновь все достижения прошлого сезона, когда "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. "Было здорово выиграть такие важные трофеи с моим клубом в минувшем сезоне, как и индивидуальные награды. Хочется все это повторить. Нужно продолжать усердно трудиться год за годом, и я в дальнейшем буду это делать, ведь футбол — это моя жизнь, моя страсть", — приводит слова Роналду испанская спортивная газета Marca.

В прошлом году доходы Роналду были самыми высокими среди всех футболистов мира – 87,5 миллиона евро, из них – 42 миллиона он получил в качестве зарплаты. Роналду опередил даже Лионеля Месси, доходы которого составили 76,5 миллиона евро.

СМИ сообщали, что Роналду могут приговорить к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюремного заключения. Согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет заключения отбываются условно.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира и трижды становился победителем Лиги чемпионов. Контракт четырехкратного обладателя "Золотого мяча" с "Реалом" рассчитан до конца июня 2021 года.

Ранее похожие дела были возбуждены в отношении игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. Испанский суд признал их виновными в неуплате налогов. Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в 2 миллиона евро, Маскерано получил год тюрьмы и штраф в 816 тысяч евро. Оба футболиста согласно испанскому законодательству не будут отбывать сроки в тюрьме, так как они не превышают двух лет.