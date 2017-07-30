Американка Кинг установила мировой рекорд на дистанции 50 метром брассом

БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт. Американка Лилли Кинг победила на дистанции 50 метров в плавании брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, обновив мировой рекорд.

В финале Кинг проплыла дистанцию за 29,40 секунды. Этот результат на 0,08 секунды быстрее мирового рекорда, который установила литовка Рута Мейлютите в 2013 году в Барселоне.

Серебро досталось россиянке Юлии Ефимовой (29,57), бронза у американки Кэти Мейли (29,99).

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