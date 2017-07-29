Медведев поздравил пловчиху Ефимову с победой на чемпионате мира

Юлия Ефимова, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Юлия Ефимова, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиянку Юлию Ефимову с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на 200 метров брассом, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова на мировом первенстве в Будапеште в пятницу проплыла в финале 200-метровки брассом с лучшим результатом — 2 минуты 19,64 секунды. Серебро взяла американка Бетани Гэлат (2.21,77), бронза у китаянки Ши Цзинлинь (2.21,93).

"Сердечно поздравляю Вас с блестящим выступлением в Будапеште", — приводятся слова Медведева в телеграмме.

Ефимова после этой победы стала пятикратной чемпионкой мира. По словам премьера, эта награда "подтвердила ваше мастерство, профессионализм и талант, ваше умение сконцентрироваться и доказать, что вы – лучшая на планете".

Медведев пожелал спортсменке, чтобы этот настрой на победу и олимпийское спокойствие всегда помогали ей в спорте и в жизни.

В конце телеграммы он пожелал Ефимовой удачи и всего самого доброго.

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