Медведев поздравил российского пловца Чупкова с победой на чемпионате мира

Антон Чупков, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Антон Чупков, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российского пловца Антона Чупкова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.

Призер Олимпийских игр Антон Чупков завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров брассом. В пятницу Чупков проплыл в финале за 2 минуты 6,96 секунды, обновив рекорды Европы и чемпионатов мира. Серебро и бронзу взяли спортсмены из Японии Ясухиро Косэки (2.07,29) и Иппэй Ватанабэ (2.07,47) соответственно.

"Примите мои сердечные поздравления с золотом чемпионата мира в Будапеште", — приводятся слова Медведева в телеграмме.

"Вы вновь порадовали болельщиков и первым пришли к финишу на дистанции 200 метров брассом. Опередить сильных соперников вам позволила прекрасная физическая подготовка, а также упорство, сила духа и воля к победе", — говорится в телеграмме Медведева.

Также он выразил уверенность, что гимн России будет еще не раз звучать в честь Чупкова, "вдохновляя на новые рекорды". В конце телеграммы Дмитрий Медведев пожелал спортсмену успехов и всего наилучшего.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>