"Золотой" день: россияне взяли три первых места на ЧМ по плаванию

Евгений Рылов в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине. 28 июля 2017

Евгений Рылов в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине. 28 июля 2017

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Трое россиян — Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Антон Чупков — в пятницу стали обладателями золотых медалей на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

Победа Рылова в плавании на 200 метров на спине стала первым золотом России в мужском плавании с 2003 года. Ранее российский пловец на этой же дистанции завоевывал бронзу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани. В Будапеште Рылов показал результат 1 минута 53,61 секунды.

По его словам, победить ему помогла смена тактики. Рылов рассказал, что не мог плавать на максимальной скорости из-за проблем с плечом. "Я действительно изменил тактику, пошел ва-банк, а потом нужно было терпеть. Вытерпел. Даже не хочу говорить о том, что чувствовал на последнем "полтиннике". Это было слишком больно", — признался пловец, добавив, что сумел выдержать боль в плече только благодаря уколам.

Евгений Рылов — чемпион мира в плавании на 200 м на спине! Поздравляем!!!! Молодец!🙌🙌🙌👏👏👏 pic.twitter.com/d28DXXZsmh — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 июля 2017 г.

​Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 19,64секунды. Во вторник на дистанции в 100 м она была лишь третьей. По ее словам, именно этот опыт помог ей в конечном итоге завоевать золото.

"Я тогда расстроилась. Папа сказал мне: надо быть злее, вот тебе и повод позлиться, давай работай дальше! Может быть, я повзрослела и поумнела, но стала относиться к этому сейчас именно так, а не со слезами и соплями", — рассказала Ефимова.

Ураааа!!!! Юлия Ефимова — чемпионка мира в плавании на 200 м брассом! Умница!!!! 👏👏👏😘😘😘😘❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/bHsSZcXAwx — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 июля 2017 г.

​Золотую медаль на дистанции 200 метров брассом выиграл и еще один россиянин Антон Чупков. Его результат — 2 минуты 6,96 секунды, таким образом, Чупков обновил рекорды Европы и чемпионатов мира. Ранее на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в этом виде программы он финишировал третьим. По его словам, сейчас он стал опытнее, что и помогло ему улучшить результат.

​"Возможно, тогда я был не так хорошо готов, как сейчас. Мыcли о том, что я фаворит и могу выиграть, я не допускал", — пояснил он.

Еще одну медаль — на этот раз серебряную — завоевала в эстафете на 200 метров вольным стилем мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных. Они показали результат 7 минут 2,68 секунды и уступили лишь Великобритании, опередив сборную США, занявшую третье место.

В своих медальных заплывах в Будапеште российские пловцы показали настоящие боевые качества, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Все ребята проявили сегодня бойцовские качества. Были проблемы у Евгения Рылова с плечом, но он был настроен участвовать, дал бой и выиграл. Юля Ефимова доказала, что она лучшая на 200 метрах брассом после того, как не все получилось на 100 метрах, и с этим непросто было справиться, но она собралась. Антон Чупков доказал, что он настоящий боец", — подвел итог Сальников.

Свои поздравления медалистам и тренерскому штабу направил премьер-министр Дмитрий Медведев.