Медведев поздравил российских пловцов с победами на чемпионате мира

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских пловцов Евгения Рылова, Юлию Ефимову, Антона Чупкова с золотыми медалями на Чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, сообщили в пресс-службе правительства.

Также премьер отметил выступление сборной России в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем, которая завоевала серебро.

Поздравления Дмитрий Медведев направил и в адрес тренерского состава российской сборной.

Россияне в субботу завоевали три золота и серебро в плавании.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>