Антидопинговая лаборатория КХЛ может заработать к Кубку Гагарина

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Создание в ближайшее время собственной антидопинговой лаборатории в КХЛ позволит брать допинг-пробы у хоккеистов уже в матчах плей-офф Кубка Гагарина в следующем сезоне, если решение об этом будет принято в сентябре на совете директоров лиги, заявил агентству "Р-Спорт" экс-президент КХЛ, член совета директоров Александр Медведев.

Во вторник КХЛ объявила, что нападающий "Ак Барса", четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира россиянин Данис Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за магнитогорский "Металлург", отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/2017. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

"Это не новый проект, он обсуждался довольно долгое время тому назад и пользовался поддержкой и совета директоров КХЛ, и правления КХЛ, и клубов, — сказал по телефону Медведев, отвечая на вопрос о создании лаборатории. — Сейчас вопрос стал особенно актуальным в ситуации, когда РУСАДА не вернули полномочия, и контроль осуществлялся на базе трехстороннего договора между WADA, IIHF и КХЛ. И мы видим, к чему это привело. Поэтому на ближайшем заседании совета директоров КХЛ (в сентябре) я буду выносить этот вопрос и очень надеюсь, что проект получит поддержку. И лаборатория может начать брать пробы в играх плей-офф, при условии, что такое решение будет принято".

"Технически это можно быстро собрать, но сертификация и регистрация может занять время, — подчеркнул собеседник. — Думаю, что этот процесс может занять до полугода".

Экс-глава КХЛ отметил, что считает ошибкой проведение исследования проб Зарипова в данном формате.

"Дело не в том, что у кого-то в организме обнаружили что-то запрещенное, а в том, как это рассматривалось, — уверен Медведев. — Ни спортсмен, ни врач спортсмена не были заслушаны: я считаю, что это абсолютно неправильно. И затраты на создание лаборатории несопоставимы с важностью темы. И не только для контроля, но и самое главное – профилактики и предупреждения использования допинга в КХЛ. И не только в КХЛ, но и в Молодежной хоккейной лиге, и в Высшей хоккейной лиге, и в первенстве России по хоккею".

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