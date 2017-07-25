В Госдуме призвали спортсменов быть осмотрительнее с лекарствами

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) призвал спортсменов сборных команд, а также их врачей быть осмотрительнее с выбором лекарств после ситуации с дисквалификацией российского хоккеиста Даниса Зарипова, сообщает пресс-служба депутата.

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского "Ак Барса" Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17. Ранее вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил "Р-Спорт", что "Магнитка", "Ак Барс" и Зарипов подадут совместную апелляцию на это решение.

"Я хочу призвать всех спортсменов сборных команд, врачей, менеджеров быть осмотрительнее и лично внимательно изучать все виды лекарств, которые выписываются. Сейчас особое внимание к российскому спорту в теме допинга, особенно перед Олимпийскими Играми в Пхенчхане. И только совместно мы сможем убрать негативный фон в адрес нашей страны", — цитирует Свищева его пресс-служба.

Парламентарий также с сожалением отметил, что часто всплывают негативные моменты, которые портят имидж России.

"Меня, как болельщика российского спорта, очень расстроил тот факт, что один из сильнейших хоккеистов России попался на допинге и дисквалифицирован. Особенно в преддверии Зимних Олимпийских игр. Но как человека, отстаивающего интересы "чистой" спортивной России, этот случай не может быть незамеченным. Антидопинговые законы равны для всех", — заявил он.

Депутат подчеркнул, что любой спортсмен, "даже самый титулованный", должен нести наказание за свои поступки.

"И если Данис действительно виноват по неизвестным причинам (он заявляет, что не употреблял запрещенных препаратов), которые попали к нему в организм, врачи клуба и специалисты должны разобраться откуда в его организме диуретики, функции которых направлены на выведение запрещенных препаратов… И уже после необходимого расследования направлять апелляции во все спортивные инстанции и отстаивать права спортсмена и страны, которую он представляет", — добавил он.

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