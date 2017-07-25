Отстранение Зарипова не отразится на российском хоккее, заявил глава IIHF

МОСКВА, 25 июл – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Грустная история с положительным допинг-тестом Даниса Зарипова удивительна, однако на российском хоккее эта ситуация не должна сказаться, заявил агентству "Р-Спорт" президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
"Прежде всего, я удивлен, потому что мы давно никого не отстраняли за допинг. Последний раз это было в Сочи, когда был отстранен (Никлас) Бэкстрем, пропустивший из-за этого финал (Олимпиады). Я удивлен, что хоккеисты так неосторожно поступают. Мы же просто следуем нашим правилам. Повлияет ли эта ситуация в целом на российский хоккей? Нет", — сказал Фазель по телефону.
"Такие вещи случаются. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ выступают очень много хоккеистов. Конечно, это громкий случай, потому что это игрок национальной сборной, ему 36 лет, и это может означать конец его карьеры. Это грустная история", — добавил собеседник агентства.
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