Медведев призвал уделить особое внимание безопасности во время ЧМ-2018

ГОРКИ, 25 июл — РИА Новости. Расходам на обеспечение безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также Универсиады в Красноярске в 2019 году необходимо уделить особое внимание, такую задачу премьер РФ Дмитрий Медведев поставил на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере нацобороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

"Хочу отдельно отметить: мы в ближайшие два года проводим два крупных международных мероприятия, на которые приедет много зрителей, болельщиков. Это, прежде всего, чемпионат мира по футболу, а потом Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Они потребуют усиленной работы правоохранительных органов, чтобы обеспечить правопорядок, в том числе имею в виду контртеррористическую составляющую. Это тоже должно быть в поле зрения нашем при принятии решений в отношении расходов в области национальной безопасности на ближайшую перспективу", — заявил он.

Глава правительства РФ отметил, что при определении расходов на нацбезопасность кабмин будет исходить из существующих угроз.

"Главными задачами остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, коррупцией, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков", — сказал Медведев, добавив, что особое внимание будет уделяться безопасности людей, сокращению числа ДТП, смертности на дорогах.