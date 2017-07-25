Медведев призвал уделить особое внимание безопасности во время ЧМ-2018

ГОРКИ, 25 июл — РИА Новости. Расходам на обеспечение безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также Универсиады в Красноярске в 2019 году необходимо уделить особое внимание, такую задачу премьер РФ Дмитрий Медведев поставил на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере нацобороны, безопасности и правоохранительной деятельности.
Глава правительства РФ отметил, что при определении расходов на нацбезопасность кабмин будет исходить из существующих угроз.
"Главными задачами остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, коррупцией, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков", — сказал Медведев, добавив, что особое внимание будет уделяться безопасности людей, сокращению числа ДТП, смертности на дорогах.