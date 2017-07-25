Контракт Даниса Зарипова еще не активирован, заявили в ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 25 июл – Р-Спорт. Казанский "Ак Барс" знал о незначительном превышении нормы в допинг-пробе нападающего Даниса Зарипова, при этом контракт хоккеиста с командой из Татарстана не активирован, заявил агентству "Р-Спорт" директор ООО "СКП "Татнефть – Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17. 7 июля "Ак Барс" объявил, что Зарипов вернулся в казанскую команду, подписав двухлетний контракт.

Ранее вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил "Р-Спорт", что "Магнитка", "Ак Барс" и Зарипов подадут совместную апелляцию на решение об отстранении игрока.

"При заключении контракта мы об этом знали, но у нас была информация, что было незначительное превышение и каких-то серьезных санкций не должно быть, — сказал Хуснутдинов по телефону. — Мы исходили из этого. Во-вторых, до сегодняшнего дня контракт так и не активирован, не вступил в силу, потому что мы проводили более углубленный медосмотр, нам потребовались дополнительные консультации специалистов-медиков, поэтому Данис и выезжал за границу. На сегодня мы убеждены, что со здоровьем у него все в порядке, и он может быть допущен. Но эта новость как снег на голову".

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