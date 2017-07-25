Трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский "Металлург", сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17, игрок отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года, заявили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе КХЛ.

Как отметили в пресс-службе, допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

"Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 года", — уточнили в пресс-службе.

"Все действия, направленные на информирование клубов о препаратах, включенных в запрещенный список WADA, проводятся КХЛ на постоянной основе. В случае наличия вопросов у врачей клубов, они обращаются в медицинское управление КХЛ. Лига продолжит планомерную работу, проводя допинг-тесты и информационное консультирование. Взаимодействие с IIHF по вопросам антидопингового обеспечения осуществляется в рабочем режиме", — добавили в пресс-службе.

Зарипов четыре раза завоевал Кубок Гагарина: дважды — в составе "Ак Барса" (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского "Металлурга" (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 за "Магнитку" Зарипов набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх плей-офф записал себе в актив 22 очка (15+7). Всего в КХЛ (включая плей-офф) на его счету 565 очков (254+311) в 603 матчах.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>