Дальше только "артистки": семь побед россиян в синхронном плавании на ЧМ

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта. Это было последнее состязание, когда синхронное плавание называлось именно так: согласно решению конгресса Международной федерации плавания (FINA), оно будет переименовано в артистическое.

Победу сборной принесли технические и произвольные программы в соло (Светлана Колесниченко), дуэте (Колесниченко/Александра Пацкевич), группе. Две награды завоевал дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев — серебро в технической программе и золото в произвольной. В комбинационной программе российская сборная не выступала, победу одержали китаянки.

Жара

Синхронистам оргкомитет подготовил сказочные условия: бассейн установили на месте катка в городском парке. "Крепость, такие декорации, это все прекрасно, даже сложно было сосредоточиться из-за всей этой красоты", — призналась олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

Сосредоточиться было сложно еще и из-за солнца и жары. В один из дней температура воздуха во время финалов — а они были с 11 утра до часу дня — превышала +36 градусов в тени. В ход шел защитный крем с фильтром +50, но все равно от солнца во время исполнения программы никуда не денешься. "Солнце слепит, очень тяжело", — рассказала Александра Пацкевич.

Скромная прима

На этом чемпионате мира в команде было очень много дебютов. Светлана Колесниченко — теперь не просто новая солистка сборной, а двукратная чемпионка мира в соло. В Будапеште с технической программой на "Песню Сольвейг" и с произвольной "Амазонка" ей просто не было равных. Вторую программу ей помогала ставить самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Наталья Ищенко.

"Над образом, над музыкой, первоначальной работой занималась я. У нас на все это была одна неделя перед моим отъездом в Калининград… Мы сделали первоначальный вариант, задали направление, а дальше всю основную работу сделала Татьяна Евгеньевна Данченко. Программа смотрелась замечательно, до мурашек", — считает Ищенко.

Сама Колесниченко скромничает и в микст-зоне говорит, что не считает себя примой, и тем более не гонится за лаврами Ищенко. "Никакой погони за титулами нет, я не считаю, честно. Просто делаю то, что нравится", — добавила она.

Другое дело, что все специалисты и раньше считали Колесниченко невероятно техничной спортсменкой, и, как предсказывали многие, ее сольный дебют в Будапеште стал настоящим триумфом.

Новый дуэт

Кроме этого, до старта плавательного турнира Колесниченко является самой титулованной спортсменкой чемпионата мира в Будапеште. У нее на счету кроме сольных побед два золота в дуэте с Пацкевич: с технической программой "Джаз" и произвольной "Русалки".

"Джаз" ждал своего часа с 2016 года, когда ему был отказано в появлении на Олимпиаде — программа ставилась для пятикратных чемпионок Игр Светланы Ромашиной/Ищенко. Но Ромашина и к новому "Джазу", и в целом к новому дуэту все-таки приложила руку, дебютировав на чемпионате мира в качестве помощника тренера Татьяны Данченко. Произвольная же программа "Русалки", та самая, золотая, с Рио, принесла 25-ю победу Данченко в качестве тренера на чемпионатах мира. Новые "русалки" тренера тоже стали золотыми, правда, чуть меньше по размеру.

"Света к этому чемпионату мира набрала 3,5 кг, я боролась с ними за каждые сто грамм веса. В своем первоначальном весе они смотрелись не как "Русалки", а как мальки", — призналась она.

"Теперь у нас есть команда"

"Вы знаете, я на тренировках все кричала, что нет команды, а теперь — она есть, есть смена поколений. Вот так команды и появляются", — сказала главный тренер Татьяна Покровская после выигранной технической программы с постановкой "Ритмы города". Через несколько дней россиянки победили и в произвольной с композицией "Шаманы". Примечательно, что в составе нынешней группы были только две чемпионки Игр-2016 — Мария Шурочкина и Влада Чигирева.

"Когда приходят "первоклашки", тяжело. Тяжелый год для меня и моих тренеров, для девчонок. На Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой была большая ответственность, только они остались в группе после Рио, — рассказала Покровская. — В этом составе это было первое соревнование для девчонок, и в этой ситуации могу поставить им высшую оценку".

Плагиат

В составе группы два золота турнира, кроме Шурочкиной и Чигиревой, завоевали Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина.

Еще одна групповая программа на этом турнире была пусть немного, но российской и тоже принесла золото. Это была "комбинация" в исполнении сборной Китая. Для ее постановки китаянки взяли часть знаменитой "Мольбы", с которой команда Покровской триумфально выступила в Рио.

"Китайцы взяли из "Мольбы" около двух минут музыки, которая была у нас. Без нарезки, без всего, да еще самое интересное, что и движения тоже есть из нашей программы. Всех это больше всего и смутило. Получается, они борются с нами нашей музыкой, нашими элементами", — прояснила ситуацию Ромашина.

Сами китайские синхронистки на прямые вопросы о заимствовании отвечали уклончиво. "Они не признаются. Кто ж в таком признается", — возмутилась Ромашина.

Последние в истории

Последними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стали россияне Михаэла Каланча/Александр Мальцев. В соревнованиях микст-дуэтов вообще было много особенных моментов. В частности, нарекания вызвал тот факт, что техническую программу судил отец Джорджо Минизини. И Минизини с Манилой Фламини победили россиян, представивших на суд жюри "Кармен", тогда как сами итальянцы выступили с программой "Крик Лампедузо", которую им поставила четырехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Ермакова.

Прошло несколько дней, разговоры поутихли и Мальцев с Каланчой уже в образе "стиляг" уверенно победили в произвольной программе.

"В таких ситуациях самое главное — это поддержка близких. Это помогает справиться. Я не читал комментарии в интернете, только то, что писали мне лично. Я всегда настраиваю себя на новую работу, это лучший способ справиться, переключиться на новую задачу и начинать работать", — сказал Мальцев корреспонденту агентства "Р-Спорт".

А президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в последний день, когда городской парк любовался программами, и вовсе заявил, что остальные выступления в "длинном" микст-дуэте были как "круги по воде". "Я вообще не понимаю с кем мы тут соревновались? Это как в футболе Аргентина-Ямайка!", — пошутил он.

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