Путин считает, что глава ФИДЕ Илюмжинов может снова занять пост

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что у главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова есть все шансы вновь занять этот пост.

В ходе осмотра проектов слушателей образовательного центра "Сириус" в Сочи Путин кратко пообщался с Илюмжиновым — шахматы являются одним из направлений центра. Илюмжинов сказал, что принял решение вновь баллотироваться на пост главы ФИДЕ в 2017 году.

"У вас есть все шансы, у вас большой опыт. Имеете моральное право претендовать", — сказал президент.

Российский лидер осмотрел несколько проектов юных ученых. В частности, прибор для лабораторных анализов крови. Его авторы утверждают, что одним исследованием смогут заменить сразу несколько, которые обходятся пациентам дорого, а кроме того, речь пойдет об импортозамещении зарубежных препаратов. "Как долго вы работали?" — уточнил президент.

Ребята сообщили, что готовили свой проект две недели. На что президент пожелал им удачи.

Показали президенту устройство, позволяющее осуществлять беспроводную подзарядку беспилотника. Другой прибор работал по принципу солнечной батареи. Группа ребят познакомила главу РФ с предлагаемым ими способом компьютерной обработки медицинских данных. Завершил Путин осмотр проектов на автономной роботизированной системе лунной оранжереи.

Юные ученые рассказывали журналистам, что о предстоящем общении с президентом о своих проектах им сообщили лишь накануне. Поэтому подготовка заняла всего день; ребята тем не менее выглядели уверенно.