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Спорт

Опять 25: бронза Дратцева и "покер" французов на ЧМ в марафонском плавании

19:2921.07.2017
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© REUTERS / Laszlo BaloghМаттео Фурлан, Аксель Реймонд и Евгений Дратцев во время церемонии награждения. 21 июля 2017Маттео Фурлан, Аксель Реймонд и Евгений Дратцев во время церемонии награждения. 21 июля 2017
© REUTERS / Laszlo Balogh

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный призер чемпионатов мира Евгений Дратцев принес единственную медаль сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 21 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российские синхронистки победили на ЧМ в произвольной программе

Первое место в медальном зачете в плавании на открытой воде заняли французы (4 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая), вторыми стали американцы (1-2-0), третьими пловцы сборной Нидерландов (1-1-0). Российская команда разделила с британцами седьмое место.

Пять тысяч и 4 по 1250

На чемпионате мира в Казани два года назад сборная России осталась без медалей лишь в плавании на открытой воде. Ближе всего к медали тогда был Дратцев, который и раньше неоднократно поднимался на пьедестал. Чемпионат мира в Будапеште стартовал для сборной России с того же ощущения — подиум был близок. Четвертым на дистанции 5 километров финишировал Кирилл Абросимов.

"К чемпионату мира с тренером сделали хорошую, качественную работу, готовность была отличная, и настрой был на медали. Обидно за 5 км, реально можно было зацепиться за бронзу", — признался он.

Прыжки в воду. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Захаров завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках в воду с трамплина
На этой дистанции победил француз Марк-Антуан Оливье. Всего "Марсельезу" зрители на озере Балатон за эту неделю слышали четыре раза: в честь побед того самого Оливье, Орелье Мюллер (10 км), Акселя Раймона (25 км) и первого золота в истории чемпионатов мира в смешанной эстафете 4 по 1250 м. Тогда на Балатоне был самый жаркий день за всю соревновательную неделю, и после третьего этапа команда России усилиями Абросимова выплыла на четвертую позицию, но в итоге оказалась десятой.

Марафон Дратцева

Россияне оказались вне борьбы за медали на олимпийской "десятке" у мужчин, где победил голландец Ферри Вертман. Лучший результат в российской команде был у Дратцева, который приплыл восьмым. "Я верю в Женю, он в хорошей форме и должен быть в лидерах на 25 км", — сказала агентству "Р-Спорт" за пару дней до марафона призер чемпионатов мира Наталья Панкина.

Ее прогноз оказался верным: Дратцев взял свое — бронзу на 25 км. И если бы не итальянец Симоне Руффини, который некорректно вел себя в развязке, лидер сборной России мог бы быть и выше.

"Если честно, то эта медаль ожидаемая. У Жени есть огромный опыт выступления на открытой воде, скорость есть, — считает Панкина. — Как я и раньше говорила, восьмое место у Жени на 10 км было закономерно. Я безумно за него рада. Честное слово я плакала, когда он это сделал. Дистанция 25 км — это опыт и еще раз опыт. И то, что у женщин на этой дистанции победила Ана Марсела Кунья, тому лишнее доказательство".

Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 21 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российские синхронистки победили на ЧМ в произвольной программе
Лучшим результатом на чемпионате мира для женской команды стало шестое место Анастасии Крапивиной на 25 км. "И, поверьте, этот результат очень важный. Сергей Большаков, который никогда не плавал 25 км, стал восьмым. То, что совсем молодая Валерия Ермакова дебютировала на 25 км, доплыла, это уже как подвиг", — заявил старший тренер сборной России Сергей Бурков.

"В целом мы выступили на этом чемпионате мира без чудес. Будем работать дальше. И, конечно, я ждал этот день с дистанцией 25 км, и он у нас получился… Кто-то скажет, что Дратцев провел этот заплыв на своем уровне, я же скажу, что даже чуть выше, потому что со времен Барселоны, где он тоже был в призерах, скорости изменились. И он в этом году очень правильно провел свою подготовку, вышел на очень высокий уровень", — подчеркнул Бурков.

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Преодолеть себя, чтобы стать лучшим: эмоции FINA-2017
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
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© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
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© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИспанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.Она Карбонель (Испания) в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГрейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.Грейс Рид и Кэтрин Торранс (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКитайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.Цзяньфэн Пэн (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИвэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Ивэнь Чэнь (КНР) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцузские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.Лора Трембл и Шарлотт Трембл (Франция) выступают в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцуз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Матьё Россе (Франция) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАвстралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Домоник Беджгуд и Деклан Стейси (Австралия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБританки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Тоня Коуч и Лоис Тулсон (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.Кённам Ким (Республика Корея) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким (КНДР) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Евгений Кузнецов (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес (Мексика) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.
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