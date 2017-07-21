Опять 25: бронза Дратцева и "покер" французов на ЧМ в марафонском плавании

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный призер чемпионатов мира Евгений Дратцев принес единственную медаль сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Первое место в медальном зачете в плавании на открытой воде заняли французы (4 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая), вторыми стали американцы (1-2-0), третьими пловцы сборной Нидерландов (1-1-0). Российская команда разделила с британцами седьмое место.

Пять тысяч и 4 по 1250

На чемпионате мира в Казани два года назад сборная России осталась без медалей лишь в плавании на открытой воде. Ближе всего к медали тогда был Дратцев, который и раньше неоднократно поднимался на пьедестал. Чемпионат мира в Будапеште стартовал для сборной России с того же ощущения — подиум был близок. Четвертым на дистанции 5 километров финишировал Кирилл Абросимов.

"К чемпионату мира с тренером сделали хорошую, качественную работу, готовность была отличная, и настрой был на медали. Обидно за 5 км, реально можно было зацепиться за бронзу", — признался он.

Марафон Дратцева

На этой дистанции победил француз Марк-Антуан Оливье. Всего "Марсельезу" зрители на озере Балатон за эту неделю слышали четыре раза: в честь побед того самого Оливье, Орелье Мюллер (10 км), Акселя Раймона (25 км) и первого золота в истории чемпионатов мира в смешанной эстафете 4 по 1250 м. Тогда на Балатоне был самый жаркий день за всю соревновательную неделю, и после третьего этапа команда России усилиями Абросимова выплыла на четвертую позицию, но в итоге оказалась десятой.

Россияне оказались вне борьбы за медали на олимпийской "десятке" у мужчин, где победил голландец Ферри Вертман. Лучший результат в российской команде был у Дратцева, который приплыл восьмым. "Я верю в Женю, он в хорошей форме и должен быть в лидерах на 25 км", — сказала агентству "Р-Спорт" за пару дней до марафона призер чемпионатов мира Наталья Панкина.

Ее прогноз оказался верным: Дратцев взял свое — бронзу на 25 км. И если бы не итальянец Симоне Руффини, который некорректно вел себя в развязке, лидер сборной России мог бы быть и выше.

"Если честно, то эта медаль ожидаемая. У Жени есть огромный опыт выступления на открытой воде, скорость есть, — считает Панкина. — Как я и раньше говорила, восьмое место у Жени на 10 км было закономерно. Я безумно за него рада. Честное слово я плакала, когда он это сделал. Дистанция 25 км — это опыт и еще раз опыт. И то, что у женщин на этой дистанции победила Ана Марсела Кунья, тому лишнее доказательство".

Лучшим результатом на чемпионате мира для женской команды стало шестое место Анастасии Крапивиной на 25 км. "И, поверьте, этот результат очень важный. Сергей Большаков, который никогда не плавал 25 км, стал восьмым. То, что совсем молодая Валерия Ермакова дебютировала на 25 км, доплыла, это уже как подвиг", — заявил старший тренер сборной России Сергей Бурков.

"В целом мы выступили на этом чемпионате мира без чудес. Будем работать дальше. И, конечно, я ждал этот день с дистанцией 25 км, и он у нас получился… Кто-то скажет, что Дратцев провел этот заплыв на своем уровне, я же скажу, что даже чуть выше, потому что со времен Барселоны, где он тоже был в призерах, скорости изменились. И он в этом году очень правильно провел свою подготовку, вышел на очень высокий уровень", — подчеркнул Бурков.