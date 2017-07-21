Опять 25: бронза Дратцева и "покер" французов на ЧМ в марафонском плавании

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный призер чемпионатов мира Евгений Дратцев принес единственную медаль сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Первое место в медальном зачете в плавании на открытой воде заняли французы (4 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая), вторыми стали американцы (1-2-0), третьими пловцы сборной Нидерландов (1-1-0). Российская команда разделила с британцами седьмое место.
Пять тысяч и 4 по 1250
На чемпионате мира в Казани два года назад сборная России осталась без медалей лишь в плавании на открытой воде. Ближе всего к медали тогда был Дратцев, который и раньше неоднократно поднимался на пьедестал. Чемпионат мира в Будапеште стартовал для сборной России с того же ощущения — подиум был близок. Четвертым на дистанции 5 километров финишировал Кирилл Абросимов.
"К чемпионату мира с тренером сделали хорошую, качественную работу, готовность была отличная, и настрой был на медали. Обидно за 5 км, реально можно было зацепиться за бронзу", — признался он.
На этой дистанции победил француз Марк-Антуан Оливье. Всего "Марсельезу" зрители на озере Балатон за эту неделю слышали четыре раза: в честь побед того самого Оливье, Орелье Мюллер (10 км), Акселя Раймона (25 км) и первого золота в истории чемпионатов мира в смешанной эстафете 4 по 1250 м. Тогда на Балатоне был самый жаркий день за всю соревновательную неделю, и после третьего этапа команда России усилиями Абросимова выплыла на четвертую позицию, но в итоге оказалась десятой.
Марафон Дратцева
Россияне оказались вне борьбы за медали на олимпийской "десятке" у мужчин, где победил голландец Ферри Вертман. Лучший результат в российской команде был у Дратцева, который приплыл восьмым. "Я верю в Женю, он в хорошей форме и должен быть в лидерах на 25 км", — сказала агентству "Р-Спорт" за пару дней до марафона призер чемпионатов мира Наталья Панкина.
Ее прогноз оказался верным: Дратцев взял свое — бронзу на 25 км. И если бы не итальянец Симоне Руффини, который некорректно вел себя в развязке, лидер сборной России мог бы быть и выше.
"Если честно, то эта медаль ожидаемая. У Жени есть огромный опыт выступления на открытой воде, скорость есть, — считает Панкина. — Как я и раньше говорила, восьмое место у Жени на 10 км было закономерно. Я безумно за него рада. Честное слово я плакала, когда он это сделал. Дистанция 25 км — это опыт и еще раз опыт. И то, что у женщин на этой дистанции победила Ана Марсела Кунья, тому лишнее доказательство".
Лучшим результатом на чемпионате мира для женской команды стало шестое место Анастасии Крапивиной на 25 км. "И, поверьте, этот результат очень важный. Сергей Большаков, который никогда не плавал 25 км, стал восьмым. То, что совсем молодая Валерия Ермакова дебютировала на 25 км, доплыла, это уже как подвиг", — заявил старший тренер сборной России Сергей Бурков.
"В целом мы выступили на этом чемпионате мира без чудес. Будем работать дальше. И, конечно, я ждал этот день с дистанцией 25 км, и он у нас получился… Кто-то скажет, что Дратцев провел этот заплыв на своем уровне, я же скажу, что даже чуть выше, потому что со времен Барселоны, где он тоже был в призерах, скорости изменились. И он в этом году очень правильно провел свою подготовку, вышел на очень высокий уровень", — подчеркнул Бурков.
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.