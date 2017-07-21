Пилот "КАМАЗ-мастер" Сотников победил в общем зачете ралли "Шелковый путь"

Техники команды КамАЗ-мастер во время подготовки к ралли-марафону Шелковый путь в Москве

Техники команды КамАЗ-мастер во время подготовки к ралли-марафону Шелковый путь в Москве

ЧЖУНВЭЙ (Китай), 21 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в общем зачете грузовиков на ралли-рейде "Шелковый путь"-2017 после отмены последнего спецучастка.

Заключительный этап ралли "Шелковый путь" со спецучастком 100,67 км должен был пройти в Китае в субботу, но был отменен из-за сильных дождей.

Таким образом, победителем ралли-рейда с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд стал Сотников. Второе и третье места заняли другие представители "КАМАЗ-Мастер" Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23.12).

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