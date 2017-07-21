Пилот "КАМАЗ-мастер" Сотников победил в общем зачете ралли "Шелковый путь"

ЧЖУНВЭЙ (Китай), 21 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в общем зачете грузовиков на ралли-рейде "Шелковый путь"-2017 после отмены последнего спецучастка.
Таким образом, победителем ралли-рейда с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд стал Сотников. Второе и третье места заняли другие представители "КАМАЗ-Мастер" Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23.12).
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