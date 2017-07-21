Путин не стал отвечать на вопрос, выиграет ли сборная России ЧМ по футболу

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с детьми в центре "Сириус" не стал отвечать на вопрос о том, выиграет ли, по его мнению, сборная России по футболу чемпионат мира в 2018 году, предложив задавшему его школьнику найти ответ самому.

Вопрос о перспективах российской сборной на ЧМ-2018 главе государства задал юный чемпион мира по футболу – победитель международных соревнований между командами детских домов – представляющий красноярский клуб "Тотем".

"Кто из нас чемпион мира – ты или я? Вот скажи мне как специалист – выиграет наша сборная чемпионат мира или нет?" — спросил Путин мальчика.

После того, как школьник замешкался с ответом, зал засмеялся и зааплодировал. "Садись", — сказал президент.

Также Путин получил от детей приглашение посетить открытие нового футбольного комплекса. "Спасибо вам за футбольный спорткомплекс. Все дети счастливы. В сентябре у нас будет открытие, все дети из футбольного клуба "Тотем", из детского дома, будут вас ждать", — пригласили президента юные чемпионы.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.