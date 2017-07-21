Российские синхронистки победили на ЧМ в произвольной программе

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.