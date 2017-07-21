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Спорт

Российские синхронистки победили на ЧМ в произвольной программе

13:3321.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России. Архивное фотоСпортсменки сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт. Сборная России по синхронному плаванию выиграла произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Светлана Колесниченко (Россия), завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию в произвольной программе среди солисток. 19 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Синхронистка Колесниченко завоевала золото на ЧМ в произвольной программе
Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина с произвольной программой набрали 97,3000 балла.

Второй стала сборная Китая, в активе которой 95,2333 балла. Бронзу выиграли украинские синхронистки — 93,9333.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.

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Преодолеть себя, чтобы стать лучшим: эмоции FINA-2017
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.Цзяньфэн Пэн (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЯпонские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.Маи Накамура и Юкико Инуи (Япония) в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУкраинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Александр Горшковозов (Украина) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.Светлана Колесниченко (Россия) в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.Юнь Хун Чон и Панделела Памг (Малайзия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКитайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.Чао Хэ (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.Надежда Бажина (Россия) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.Цао Юань и Сийи Се (Китай) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИспанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.Она Карбонель (Испания) в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГрейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.Грейс Рид и Кэтрин Торранс (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКитайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.Цзяньфэн Пэн (КНР) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИвэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Ивэнь Чэнь (КНР) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцузские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.Лора Трембл и Шарлотт Трембл (Франция) выступают в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцуз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Матьё Россе (Франция) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАвстралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Домоник Беджгуд и Деклан Стейси (Австралия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБританки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Тоня Коуч и Лоис Тулсон (Великобритания) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.Кённам Ким (Республика Корея) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким (КНДР) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.Евгений Кузнецов (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес (Мексика) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.
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