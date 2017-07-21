Российские синхронистки победили на ЧМ в произвольной программе
БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт. Сборная России по синхронному плаванию выиграла произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина с произвольной программой набрали 97,3000 балла.
Второй стала сборная Китая, в активе которой 95,2333 балла. Бронзу выиграли украинские синхронистки — 93,9333.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.