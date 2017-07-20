Россиян на ЧМ в Венгрии заставили снять одежду с советской символикой

Российские болельщики на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Российские болельщики на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Представителей российской делегации, в частности – тренерского штаба команды по водному поло, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР, рассказал РИА Новости один из россиян, приехавший на соревнования. Это подтвердил и глава одной из спортивных федераций.

По словам собеседников агентства, о запрете им сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.

Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Более того, "нарушителям" могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Возражения россиян, что под запрет тогда должны подпадать флаги КНДР и США с изображением звезд, а также флаг Китая, который уже пять раз поднимался в Будапеште в честь побед спортсменов этой страны, не возымели эффекта.