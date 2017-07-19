Скандал вокруг рижского "Динамо": клуб назвали политическим проектом Москвы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Известный в Латвии хоккейный журналист Армандс Пуче назвал рижское "Динамо" идеологически вредным продуктом российской мягкой силы, сообщает Sputnik Латвия.
По данным издания, заявлениям журналиста предшествовало его отстранение от работы ведущим популярной передачи "Хоккейная студия", которая выходила в перерывах матчей рижского клуба в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как пишет газета со ссылкой на источник, близкий к латвийскому спорту, решение о прекращении сотрудничества с Пуче в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание его статьи в газете Sporta Avīze. В ней журналист писал о политической подоплеке КХЛ и остро критиковал председателя правления клуба, в прошлом — сотрудника КГБ Юриса Савицкиса.
По мнению журналиста, без "Динамо" латвийский хоккей не погибнет — он существовал до этого проекта и будет существовать после.
Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское "Динамо" первую игру проведет 22 августа в Омске, а первую домашнюю встречу — 31 августа против "Спартака". В январе будущего года в Риге запланирован матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.
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