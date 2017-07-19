Скандал вокруг рижского "Динамо": клуб назвали политическим проектом Москвы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Известный в Латвии хоккейный журналист Армандс Пуче назвал рижское "Динамо" идеологически вредным продуктом российской мягкой силы, сообщает Sputnik Латвия.

В интервью газете Latvijas Avīze Пуче заявил, что "Динамо" – это политический проект, в создании которого участвуют российские деньги, и его существование Латвия позволить себе не может.

По данным издания, заявлениям журналиста предшествовало его отстранение от работы ведущим популярной передачи "Хоккейная студия", которая выходила в перерывах матчей рижского клуба в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как пишет газета со ссылкой на источник, близкий к латвийскому спорту, решение о прекращении сотрудничества с Пуче в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание его статьи в газете Sporta Avīze. В ней журналист писал о политической подоплеке КХЛ и остро критиковал председателя правления клуба, в прошлом — сотрудника КГБ Юриса Савицкиса.

"Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского "Динамо"? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу "Арены Рига" идут не только приближенные к политике, но и действующие политики. Это вообще абсурд — в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское "Динамо" — искусственный проект, воспаленный аппендикс", — заявил в интервью Пуче.

По мнению журналиста, без "Динамо" латвийский хоккей не погибнет — он существовал до этого проекта и будет существовать после.

Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское "Динамо" первую игру проведет 22 августа в Омске, а первую домашнюю встречу — 31 августа против "Спартака". В январе будущего года в Риге запланирован матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.

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