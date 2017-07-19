Совфед ратифицировал конвенцию СЕ о безопасности на футбольных матчах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий – в частности, футбольных матчей.

Конвенция направлена на совершенствование международного сотрудничества в области безопасности зрителей во время спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, а также уменьшение вероятности совершения гражданами или группами граждан актов насилия или организации ими общественных беспорядков. Предусматривается создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Для реализации конвенции в 2016 году были внесены необходимые изменения в законодательство РФ, приняты соответствующие нормативные правовые акты. В 2015 году в МВД России создан национальный футбольный информационный пункт.

Открытие конвенции произошло на стадионе "Стад де Франс" в Париже в преддверии четвертьфинального матча Евро-2016 между сборными Франции и Исландии. Конвенцию сразу подписали представители 14 стран, затем еще семи, ратифицировали Монако и Франция. Конвенция вступает в силу, когда три члена Совета Европы выразят согласие принять обязательства по ее применению.

Новый документ призван заменить Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, составленную в 1985 году после трагедии на стадионе "Эйзель" в Брюсселе, где погибли 39 болельщиков.

Страны, подписавшие документ, обязуются следить за тем, чтобы все заинтересованные стороны (правительство, полиция, клубы, национальные федерации и болельщики) работали вместе при организации и проведении футбольных матчей, инфраструктура соответствовала всем международным стандартам по безопасности и эффективному управлению потоками людей, а арены были легко доступны для всех категорий граждан, включая детей, пожилых людей и инвалидов.

Подписание конвенции произошло на фоне решения России о приостановке выплаты оставшейся части своего взноса в бюджет Совета Европы. В комментарии МИД России о причинах такого решения отмечается, что, несмотря на затяжной характер кризиса отношений РФ и ПАСЕ, " Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она уже принимает участие".