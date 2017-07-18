Долуда: Кубань "сдала на отлично" промежуточный экзамен перед ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Кубок конфедераций, прошедший в том числе на Кубани, показал, что регион сдал на отлично "промежуточный экзамен" перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, но ответственность за проведение чемпионата будет выше, сообщил в интервью РИА Новости казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, замгубернатора Краснодарского края и первый зампредседателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 Николай Долуда.

"Как первый заместитель председателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, с уверенностью могу сказать, что промежуточный экзамен перед мундиалем Кубань сдала на отлично. Все службы, обеспечивающие проведение Кубка конфедераций, сработали на высоком уровне", – рассказал Долуда.

По словам замгубернатора, определенные недостатки в ходе Кубка конфедераций выявлены на стадионе, власти должны устранить их к чемпионату мира. "Большое внимание нужно будет также уделить строительству инфраструктуры при базах размещения команд", – уточнил собеседник агентства.

В целом, согласно рекомендациям ФИФА, власти также будут работать над улучшением зрительских сервисов, служб гостеприимства и безопасности.

На чемпионат мира в 2018 году в Россию приедут 32 команды, в Сочи планируется проведение шести матчей – четырех в групповом этапе, 1/8 и 1/4 финала. "Конечно, это событие привлечет в разы больше туристов, болельщиков, представителей СМИ. Поэтому, несмотря на "пятерку" за Кубок конфедераций, расслабляться нам нельзя, ответственность за проведение ЧМ будет тоже несоизмеримо выше", – заключил замгубернатора региона.

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