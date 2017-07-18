Сборная РФ по синхронному плаванию победила в технической программе на ЧМ

БУДАПЕШТ, 18 июл — Р-Спорт. Российские синхронистки победили на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в технической программе в групповых соревнованиях.

Россиянки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина с программой "Ритмы города" во вторник набрали 96,0109 балла. Вторыми стали китаянки (94,2165), третьими — японки (93,1590).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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