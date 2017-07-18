Шарапова вошла в список самых стильных спортсменов в мире

02:2118.07.2017
(обновлено: 02:26 18.07.2017)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated.
Россиянка заняла в списке десятую строчку, опередив футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду
, который оказался на 11-ой строчке рейтинга.
"Когда Шарапова появляется на публике не в спортивной одежде, она выбирает простые, но стильные вещи с чёткими линиями и в приглушённых цветах. На красной ковровой дорожке она предпочитает смелые предметы гардероба, которые подчёркивают её впечатляющий рост", — говорится в сообщении о Шараповой.
Первое место в списке самых стильных спортсменов занял американский баскетболист, защитник "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук
, который был признан самым ценным игроком НБА в прошедшем сезоне. На второй строчке рейтинга расположился игрок в американский футбол Виктор Круз
. Третье месте заняла известная теннисистка Серена Уильямс
.
Также в десятку самых стильных спортсменов вошли швейцарский теннисист Роджер Федерер, который стал триумфатором Уимблдонского турнира в этом году, баскетболист "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс, шведский хоккеист Хенрик Лундквист, баскетболист "Чикаго Буллз" Дуэйн Уэйд, британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон и баскетболист "Голден-Стэйт Уорриорз" Андре Игудала.
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Будущая звезда мирового теннисного Олимпа Мария Шарапова родилась в городе Нягань Ханты-Мансийского округа, куда ее родители перед рождением дочери переехали из Гомельской области Белоруссии.
Маша начала заниматься теннисом в четыре с половиной года, когда ее семья уже жила в Сочи.
В 1993 году шестилетней Марии довелось сыграть с известной теннисисткой Мартиной Навратиловой, когда та давала мастер-класс в Москве. На фото: Шарапова приветствует фанатов, собравшихся у студии в Нью-Йорке перед съемками "Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом", 21 апреля 2008 года.
Навратилова, разглядев талант в юной теннисистке, посоветовала отцу отдать Машу в Теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. На фото: Шарапова после победы в четвертьфинальном матче Кубка Федерации-2015 против Агнешки Радваньской (Польша) в Кракове.
Спустя два года Шарапова переехала в США и начала тренироваться у известного специалиста Роберта Лэнсдорпа. На фото: Шарапова позирует фотографам журнала Sports Illustrated в Нью-Йорке, 14 февраля 2006 года.
Дебют Шараповой на взрослых турнирах прошел на грунтовых кортах в Сарасоте. Маше тогда было 14 лет. На фото: Шарапова играет против чешки Клары Закопаловой во время матча 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
За следующие два года юная теннисистка выиграла четыре турнира ITF и два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). На фото: спортсменки сборной России Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, капитан женской сборной России Анастасия Мыскина, Екатерина Макарова и Елена Веснина на пресс-конференции в Праге.
Шестнадцатилетняя теннисистка была признана лучшим новичком 2003 года WTA. На фото: Шарапова с кубком имени Сюзанн Ленглен во время вечерней фотосессии в Париже.
В 2004-м спортсменка выиграла свой первый Большой шлем - на Уимблдоне, а спустя год Шарапова возглавила рейтинг лучших теннисисток мира. На фото: финальный этап эстафеты Олимпийского Огня на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр.
В 2006 году Шарапова провела 19 беспроигрышных поединков подряд, стала победительницей Открытого чемпионата США и заняла второе место в итоговом рейтинге. На фото: Шарапова обыграла Викторию Азаренко в полуфинале матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
Из-за травмы плеча в 2007 году спортсменка пропустила несколько турниров, однако ей удалось в конце года войти в топ-5 теннисисток мира. На фото: Шарапова в Париже на следующий день после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros.
В 2008 году Шарапова стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. На фото: четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису против немки Андреи Петкович.
В 2012 году, победив на "Ролан Гаррос", Мария Шарапова стала первой россиянкой, завоевавшей карьерный Большой шлем — в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров. Спустя два года она повторила свой успех на "Ролан Гаррос". На фото: на автосалоне в Лос-Анджелесе Шарапова отказалась покататься в новом Porsche 911 RSR с американским актером и автогонщиком Патриком Демпси.
В том же году на Олимпийских играх в Лондоне Шарапова завоевала серебряную медаль. На фото: Шарапова одержала победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису против чешки Петры Квитовой.
За свою карьеру Шарапова выиграла 35 турниров WTA в одиночном разряде и три турнира WTA в парном. На фото: теннисистки Агнешка Радваньска (Польша), Петра Квитова (Чехия), Мария Шарапова (Россия), Серена Уильямс (США) и Эжени Бушар (Канада) перед жеребьевкой в Сингапуре.
Шарапова пять раз становилась лучшей ракеткой мира. На фото: тренировка в СК "Олимпийский".
В марте 2016 года Шарапова сообщила журналистам, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата мельдоний. В июне того же года спортсменка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. На фото: Шарапова на презентации новой модели швейцарских часов марки TAG Heuer.
В 2016 году в рейтинге "Богатейшие женщины России" Мария Шарапова заняла восьмое место с состоянием 260 миллионов долларов. На фото: Мария Шарапова и швейцарский теннисист Роджер Федерер участвуют в мероприятии Nike Street Tennis Pro в Нью-Йорке, 24 августа 2015 года.