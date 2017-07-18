Шарапова вошла в список самых стильных спортсменов в мире

© AP Photo / Diane BondareffВ марте 2016 года Шарапова сообщила журналистам, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата мельдоний. В июне того же года спортсменка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. На фото: Шарапова на презентации новой модели швейцарских часов марки TAG Heuer.

© AP Photo / Diane Bondareff

В марте 2016 года Шарапова сообщила журналистам, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата мельдоний. В июне того же года спортсменка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. На фото: Шарапова на презентации новой модели швейцарских часов марки TAG Heuer.