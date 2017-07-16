МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Вице-премьер и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что призывы о переносе чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара носят политический характер и выразил надежду, что политики найдут решение в этом вопросе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на сайт The Local сообщило, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились в ФИФА с просьбой перенести чемпионат мира 2022 года. По их мнению, проведение турнира в Катаре несет риски для болельщиков и футболистов. Позже президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что никаких писем организация не получала.

"Этот вопрос должен лежать в компетенции ФИФА, это им принимать решение. На самом деле это, безусловно, политика. Это страны, которые сегодня разорвали дипломатические отношения с Катаром. В целом, конечно, это очень плохо, потому что исполком принимал решение и отдавал чемпионат мира 2022 года Катару как представителю арабского мира. Это был один из сильных аргументов – то, что там никогда не проводилось никаких больших футбольных событий", — сказал Мутко по телефону корреспонденту "Р-Спорт".

"Это было бы впервые, и это тоже аргумент. А сейчас они сами разрушают. Поэтому, конечно, если такая политическая нестабильность будет продолжаться, будет крайне сложно готовить чемпионат мира. Потому что всякие санкции, запреты полетов самолетов и все прочее-прочее-прочее, конечно, вызовет большие затруднения. Но я надеюсь, что все-таки политики найдут решение всех этих вопросов", — добавил Мутко.

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