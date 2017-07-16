Дуэт российских синхронисток завоевал золото ЧМ в технической программе

Светлана Колесниченко на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Архивное фото

Светлана Колесниченко на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Архивное фото

БУДАПЕШТ, 16 июл — Р-Спорт. Россиянки Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта, победив в в технической программе.

В Будапеште российский дуэт представил программу "Джаз" на композицию из мюзикла "Чикаго". Пацкевич и Колесниченко набрали 95,0515, почти на балл обойдя китаянок Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь, которые стали вторыми с 94,0775 балла. Третье место занял украинский дуэт Анна Волошина и Елизавета Яхно (92,6482).

Для сборной России по синхронному плаванию это золото стало уже вторым на чемпионате мира — ранее Колесниченко стала первой в сольной технической программе.

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