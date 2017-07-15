Слуцкий спел "Катюшу" игрокам "Халл Сити", используя вместо микрофона банан

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий во время знакомства с игроками английского футбольного клуба "Халл Сити" на предсезонных сборах в Португалии спел "Катюшу". Видеозаписью с выступлением наставника поделился в Instagram футболист "Халла" поляк Камиль Гросицки.

На записи видно, как Слуцкий исполняет "Катюшу", стоя на стуле. При этом в качестве микрофона тренер использовал банан.

Посмотрите обязательно. Слуцкий во время знакомства с командой в БАНАН поёт "Катюшу". Шикарно. pic.twitter.com/j2jbHHdW62 — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 июля 2017 г.

Видео опубликовано в формате Story — оно удаляется в течение 24 часов. Однако на ролик обратили внимание пользователи Twitter и перепостили его у себя.

Слуцкий возглавил "Халл Сити" в начале июня. Перед тренером стоит задача вернуть клуб в Премьер-лигу. Однако команда потерпела поражение в первом матче под руководством российского тренера — встреча с "Оксфорд Юнайтед" закончилась со счетом 1:2.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>