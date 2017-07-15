МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Арбитр из Симферополя Анатолий Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским футбольным клубом "Динамо" и донецким "Шахтером", сообщает football24.ua.
Жабченко находится в базе данных скандального сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". У арбитра также есть российский паспорт.
Игра за Суперкубок Украины состоится в Одессе 15 июля.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение полуострова в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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