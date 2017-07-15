МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Арбитр из Симферополя Анатолий Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским футбольным клубом "Динамо" и донецким "Шахтером", сообщает football24.ua.

Жабченко написал заявление в Комитет арбитров Федерации футбола Украины, в котором попросил не ставить его на решающую встречу, после чего его заменили на Константина Труханова. По информации издания, причиной для отказа стал "сильный прессинг, оказываемый в СМИ по вопросу его так называемого двойного гражданства", а также риски, связанные с общественным порядком.

Жабченко находится в базе данных скандального сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". У арбитра также есть российский паспорт.

Игра за Суперкубок Украины состоится в Одессе 15 июля.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы личные данные журналистов, ополченцев из неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины", а также российских артистов, побывавших в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение полуострова в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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