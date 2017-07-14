В Нижнем Новгороде началось благоустройство территории у стадиона к ЧМ-2018

Проект стадиона в Нижнем Новгороде для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 году. Архивное фото

Проект стадиона в Нижнем Новгороде для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 году. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Строители начали благоустраивать территорию вокруг стадиона, строящегося в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Заканчиваются работы по укладке основного слоя поля и монтажу его инженерных систем, в ближайшие дни здесь будет засеяна трава. Также продолжается покраска колонн, вскоре проявится окончательный вид стадиона. Кроме того, ведутся строительно-монтажные и отделочные работы, в том числе на входных группах, прокладываются инженерные сети, началось благоустройство территории", — сказал губернатор Валерий Шанцев по итогам выездного совещания на стадионе.

По информации пресс-службы, вокруг стадиона будут расположены огороженные бордюром участки для газона, парковки, дороги для проезда автотранспорта и асфальтированные участки для движения болельщиков. Общая площадь участка составляет почти 160 тысяч квадратных метров, на четырех газонах будет высажено около 2 тысяч деревьев.

Заместитель губернатора Дмитрий Сватковский отметил, что подготовка большинства объектов к ЧМ-2018 сегодня находится на финишной прямой. "В июне мы сдали в эксплуатацию спортивную базу на Бору. На ее территории будет гостиница на 78 номеров, футбольное поле, а газон будет готов в сентябре", — добавил он.

Ранее сообщалось, что региональная программа подготовки Нижегородской области к ЧМ-2018 является одной из самых масштабных в стране (запланировано строительство около 50 объектов). В регионе уже работает новый аэропорт, идет строительство станции метро "Стрелка" и реконструкция проспекта Молодежный, ведется строительство спортивных баз и тренировочных площадок, гостиниц.

На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу, в том числе 1/4 финала. В дальнейшем стадион будет использоваться в качестве многофункционального комплекса для проведения различных массовых мероприятий.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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