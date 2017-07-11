Хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов назовут в сентябре

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре определит хозяев Олимпийский игр 2024 и 2028 годов, при этом если МОК ранее не договорится с единственными кандидатами на Игры-2024, которым являются Париж и Лос-Анджелес, то будет выбран только хозяин Олимпиады-2024, сообщает агентство Рейтер.

Данное решение было принято во вторник на сессии МОК в Лозанне.

МОК намерен найти трехстороннее соглашение с двумя городами – Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой – Олимпиаду-2028. В этом случае будут утверждены оба хозяина будущих Олимпиад. Если соглашение не будет достигнуто, то прямое голосование на сессии МОК в Лиме 13 сентября будет только по хозяину Игр-2024.

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