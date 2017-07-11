Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу в формате 360

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Первый канал будет транслировать в интернете матч за Суперкубок России между футболистами московских "Спартака" и "Локомотива" в прямом эфире в формате 360 с разрешением 4К, сообщается на официальном сайте телеканала.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 21:30 мск. "Спартак" является чемпионом России минувшего сезона, "Локомотив" — обладателем Кубка страны.

"Прямая трансляция Суперкубка России по футболу в формате 360 погрузит вас с атмосферу настоящего спортивного праздника и позволит почувствовать себя в числе тысяч болельщиков, наблюдающих за матчем с трибун стадиона "Локомотив". Смотрите видео 360 на компьютере, вращая изображение мышкой. Выбирайте качество 4К в настройках плеера. На смартфоне или планшете смотрите трансляцию в приложении Youtube", — говорится в релизе Первого канала.

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