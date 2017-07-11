Российский завод сделал 200 подстаканников для чемпионов НБА

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Завод "Электрокабель", находящийся в городе Кольчугино Владимирской области, изготовил партию подстаканников для действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации — клуба "Голден Стэйт Уорриорз". Общая стоимость заказа составила почти 400 000 рублей. Всего американцы приобрели 200 подстаканников, в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением. На каждый подстаканник нанесены логотип, название клуба и города Окленд, аббревиатура Национальной баскетбольной ассоциации и знак Западной конференции, в которой выступают "Уорриорз".

"Голден Стэйт Уорриорз" становились чемпионами НБА в 2015 и 2017 годах и считаются одной из сильнейших команд в истории баскетбола.