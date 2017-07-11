Росгвардия планирует задействовать ЧОП на ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия планирует использовать потенциал частных охранных предприятий при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ, сообщил на брифинге начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии генерал-майора полиции Леонид Веденов.

"Есть намерения использовать потенциал ЧОП при проведении чемпионата мира в 2018 году и других крупных мероприятий", — сказал Веденов.

По его словам, за прошлый год в рамках заключенных 26 тысяч соглашений с охранными структурами было задержано 107 тысяч правонарушителей, а в первом квартале этого года — 29 тысяч.