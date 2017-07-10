В Сочи в ноябре пройдет этап Кубка мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Этап Кубка мира по керлингу в дабл-миксте, который дебютирует в олимпийской программе Игр-2018 года в Пхенчхане, пройдет в ноябре в Сочи, сообщил агентству "Р-Спорт" президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Международные соревнования пройдут в Сочи с 8 по 13 ноября.

"Мы получили шанс провести хороший, предолимпийский турнир с участием сильнейших команд мира. Это станет хорошей подготовкой к Олимпиаде, потому что в дабл-миксте не так много в мире проходит турниров. Наш сочинский турнир как раз будет являться хорошим подспорьем. Уже на него заявились мощные команды: чемпионы мира 2017 года, и наша команда — чемпион 2016 года, много других известных команд", — сказал Свищев по телефону.

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