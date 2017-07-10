Путин поздравил боксера Лебедева с защитой титула чемпиона мира WBA

Денис Лебедев (Россия) после боя с Марком Флэнаганом (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA

Денис Лебедев (Россия) после боя с Марком Флэнаганом (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBA.

Глава государства встретился с Лебедевым в понедельник утром после посещения выставки "Иннопром-2017".

Бой состоялся в воскресенье в Екатеринбурге. Путин, который не смог посетить это мероприятие, использовал время в своем графике второго дня пребывания в Екатеринбурге, чтобы лично поприветствовать и поздравить Лебедева с победой.

Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе, победив австралийца Марка Флэнагана. Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.

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