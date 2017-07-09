Женская сборная РФ по баскетболу 3x3 во второй раз в истории выиграла ЧЕ

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу 3x3 нанесла поражение команде Испании и во второй раз в истории завоевала золото чемпионата Европы.

Финальный матч турнира, который прошел в Амстердаме, завершился со счетом 22:14 в пользу россиянок. В матче за бронзу, который состоялся ранее, баскетболистки сборной Украины со счетом 20:18 победили команду Сербии.

Ранее россиянки выигрывали золото Евро в 2014 году, а на чемпионате Европы-2016 года сборная России завоевала бронзу.

Состав сборной России на турнире в Амстердаме выглядел следующим образом: Анастасия Логунова, Анна Лешковцева, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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