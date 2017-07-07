Трехкратный чемпион мира нападающий Данис Зарипов вернулся в ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею нападающий Данис Зарипов вернулся в "Ак Барс", сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Клуб и 36-летний игрок подписали контракт, рассчитанный на два года. За "Ак Барс" Данис Зарипов будет выступать под 25-м номером.

Зарипов покинул "Ак Барс", в котором провел 12 сезонов, в 2013 году, перейдя в магнитогорский "Металлург". С казанцами он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Еще два Кубка Гагарина Зарипов выиграл в составе "Магнитки". Он пятикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016), трехкратный серебряный (2004, 2007, 2017) и бронзовый (2004) призер чемпионатов России.

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