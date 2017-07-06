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Спорт

Кот-предсказатель Кубка конфедераций продолжит "карьеру" на ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1055)
20:2006.07.2017
(обновлено: 20:22 06.07.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаЭрмитажный кот Ахилл. Архивное фотоЭрмитажный кот Ахилл. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Кот Ахилл из Эрмитажа, который был выбран оракулом Кубка конфедераций, продолжит предсказывать результаты матчей на Чемпионате мира по футболу 2018 года, хотя ранее музей планировал подобрать для него хозяина, сообщает в четверг петербургский комитет по туризму.

Кот-оракул Ахилл предсказывает результат финала Кубка конфедераций
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Кот Ахилл предсказал победу Германии над Чили в финальном матче КК

Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Это полуторагодовалый белоснежный кот Ахилл, живущий в Зимнем дворце с рождения. У него врожденная глухота, возможно, поэтому его интуиция, любознательность и человеколюбие так обострены. Специалисты отмечали, что Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

"С точки зрения пиара и продвижения Петербурга идея с эрмитажным котом-предсказателем принесла просто великолепные результаты… Мы считаем, что проект удался, и без сомнения мы его будем продвигать в следующем году", — сказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что городские власти продолжат кампанию по продвижению Ахилла, который угадал исход почти всех матчей Кубка конфедераций.

Кот Ахилл предсказал победу сборной Австралии в матче с Камеруном. 22 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Кот Ахилл предсказал победу Австралии в игре Кубка конфедераций с Камеруном
"У нас есть целый год, чтобы сделать коту Ахиллу еще более активную, красивую и хорошую рекламу. Мы надеемся, что на Чемпионате мира 2018 года он нас тоже не подведет", — отметил Мушкарев.

Как уточняет комитет по туризму, ранее предполагалось, что после Кубка Конфедераций кот Ахилл обретет новый дом, и в Эрмитаж поступило 37 заявок от семей, который хотели бы приютить животное.

"Однако Ахилл, как самый настоящий служебный эрмитажный кот, решил продолжить службу. Сейчас ему предстоит пройти в "Республике кошек" специальные курсы, чтобы не пугаться большого числа людей, а дальше — гастролировать по детским учреждениям, больницам и хосписам, общаться с той аудиторией, которая больше всего нуждается в душевном тепле и заботе. В Эрмитаже уверены, что к Чемпионату мира по футболу кот Ахилл приобретет все необходимые коммуникативные навыки и больше не будет пугаться большого скопления людей с камерами и фотоаппаратами", — заключает городское туристское ведомство.

© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаЭрмитажный кот Ахилл
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Эрмитажный кот Ахилл

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала XVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

Кот возле нового дома в подвале Эрмитажа
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Хранители искусства: как живут коты в Эрмитаже
Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финале сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0. Матчи турнира в общей сложности посетили 628 304 человека, что стало третьим показателем в истории проведения соревнования.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дон, Сочи и Екатеринбург.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Гостеприимная Россия: города, которые примут ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости, Инфографика
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Гостеприимная Россия: города, которые примут ЧМ-2018 по футболу

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