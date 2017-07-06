В РФПЛ не будут смягчать лимит на легионеров

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) не будет смягчен, в заявке из 25 человек точно будет меньше десяти иностранных игроков, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Согласно действующим правилам, команды не могут выпускать на поле одновременно более шести иностранцев в матчах РФПЛ. Ранее Мутко на выступлении в Госдуме РФ сообщил, что система лимита на легионеров будет изменена. Ранее в РФПЛ активно обсуждался вариант лимита "10+15", при котором клубы смогут заявлять не более 10 иностранцев, но ограничений по числу легионеров на поле одновременно не будет.

"Лимит не будет смягчен. Любая страна начинает с лимита, когда есть проблемы. "6+5" — не жесткий лимит. Надо начинать реформы. За год игроки не растут. Сегодня наши клубы имеют школы, тот же "Спартак" за год тратит порядка девяти миллионов долларов на свою школу и вторую команду. Я могу только сказать, что на последнем совете по спорту Владимир Владимирович Путин очень серьезно обозначил свою позицию, а я буду это исполнять. В заявке будет 25 человек. Не будет обозначено количество игроков, но точно могу сказать, что легионеров будет меньше десяти. Это однозначно", — заявил Мутко журналистам.