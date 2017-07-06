Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит спортивную карьеру и примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Турнир в Сент-Луисе, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов, пройдет со 2 по 12 августа. В нем примут участие сильнейшие шахматисты со всего мира. Каспаров же сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований 14-19 августа, где ему будут противостоять 9 шахматистов, в том числе россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

"Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе – поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", — сказал 54-летний Каспаров, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.

Каспаров считается одним из сильнейших шахматистов в истории. Он является 13-м чемпионом мира по шахматам – удерживал это звание с 1985 по 1993 год. В 2005 году Каспаров объявил об окончании шахматной карьеры.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>