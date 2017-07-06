Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит спортивную карьеру и примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
"Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе – поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", — сказал 54-летний Каспаров, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.
Каспаров считается одним из сильнейших шахматистов в истории. Он является 13-м чемпионом мира по шахматам – удерживал это звание с 1985 по 1993 год. В 2005 году Каспаров объявил об окончании шахматной карьеры.
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