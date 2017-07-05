Эксперт: Катар рискует лишиться ЧМ-2022 из-за нехватки стройматериалов

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Катар рискует лишиться чемпионата мира по футболу 2022 года из-за нехватки стройматериалов, вызванной блокадой этой страны со стороны ряда арабских государств, считает профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен, эксперт дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее исполнительный директор оргкомитета ЧМ-2022 Ганим аль-Кувари заверил, что кризис в отношениях Катара и ряда других стран Персидского залива не повлияет на подготовку страны к чемпионату мира, проведение которого намечено с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".