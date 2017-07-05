Эксперт: Катар рискует лишиться ЧМ-2022 из-за нехватки стройматериалов

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Катар рискует лишиться чемпионата мира по футболу 2022 года из-за нехватки стройматериалов, вызванной блокадой этой страны со стороны ряда арабских государств, считает профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен, эксперт дискуссионного клуба "Валдай".

"Иран и Турция энергично поддерживают Катар. Страны гарантируют, что Катар продолжит получать необходимые поставки продовольственных товаров. Однако они не смогут обеспечить поставки материалов для гигантского строительного сектора, который уже начинает испытывать проблемы. Это может стать страшным ударом, если приведёт к переносу чемпионата мира по футболу 2022 года в другое место – с учётом того, сколько денег Катар уже вложил в этот престижный проект", — сообщил Ливен.

Ранее исполнительный директор оргкомитета ЧМ-2022 Ганим аль-Кувари заверил, что кризис в отношениях Катара и ряда других стран Персидского залива не повлияет на подготовку страны к чемпионату мира, проведение которого намечено с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".