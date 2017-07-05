Врио главы Мордовии потребовал ускорить работы на объектах к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков потребовал ускорить работы на ряде объектов ЖКХ в Саранске, которые строятся и реконструируются к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в пресс-службе главы республики.
В частности, отмечает пресс-служба, на строящейся новой теплонасосной станции Волков "жестко указал подрядчикам на то, что затянувшаяся реконструкция теплосетей в этом районе доставляет серьезные неудобства жителям Химмаша и "Юбилейного", которые вынуждены мириться с внеплановыми отключениями горячей воды".
"Руководитель региона дал указание подрядчику ускорить работы, оптимизировать и подготовить четкие графики, увеличить количество рабочих на объекте", — говорится в сообщении.
Кроме того, врио главы республики побывал на тренировочных площадках для команд-участниц футбольного чемпионата. На тренировочной площадке ФК "Мордовия" строительно-монтажные работы полностью завершены, посеян газон, на второй площадке, на стадионе "Старт", в настоящее время ведутся работы по укладке завершающего слоя основания для газона, высевание которого запланировано на третью декаду июля, уточняет пресс-служба.
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