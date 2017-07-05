Врио главы Мордовии потребовал ускорить работы на объектах к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков потребовал ускорить работы на ряде объектов ЖКХ в Саранске, которые строятся и реконструируются к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в пресс-службе главы республики.

Волков во вторник провел несколько совещаний на строительных площадках и проинспектировал ход работ на объектах мундиаля, уделяя особое внимание тем из них, строительство или реконструкция которых напрямую затрагивает жизнь горожан.

В частности, отмечает пресс-служба, на строящейся новой теплонасосной станции Волков "жестко указал подрядчикам на то, что затянувшаяся реконструкция теплосетей в этом районе доставляет серьезные неудобства жителям Химмаша и "Юбилейного", которые вынуждены мириться с внеплановыми отключениями горячей воды".

"Руководитель региона дал указание подрядчику ускорить работы, оптимизировать и подготовить четкие графики, увеличить количество рабочих на объекте", — говорится в сообщении.

Также Волков проинспектировал, как ведутся работы по проекту реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях. Этот проект предусматривает строительство новых и реконструкция существующих коллекторов, канализационно-насосных станций, замена на них технологического оборудования. "Осмотрев объект реконструкции канализационно-насосной станции в районе железнодорожного вокзала, Владимир Волков дал также ряд поручений, касающихся благоустройства привокзальной площади, ремонта фасада здания вокзала, завершения обустройства досмотрового павильона и ускорения работ по строительству новых железнодорожных переходов в Саранске и Рузаевке", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, врио главы республики побывал на тренировочных площадках для команд-участниц футбольного чемпионата. На тренировочной площадке ФК "Мордовия" строительно-монтажные работы полностью завершены, посеян газон, на второй площадке, на стадионе "Старт", в настоящее время ведутся работы по укладке завершающего слоя основания для газона, высевание которого запланировано на третью декаду июля, уточняет пресс-служба.

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