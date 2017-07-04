Мутко пообещал решить вопрос с ценами на ЧМ-2018 для российских болельщиков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Курирующий организацию футбольного чемпионата мира в России вице-премьер Виталий Мутко рассчитывает, что для российских болельщиков будут установлены доступные цены на чемпионат.

"Ценовая политика, она — за ФИФА. Но в принципе то, что опыт четвертой категории ценовой политики именно для болельщиков России, он будет таким же, это да. Мы обязательно, я думаю, это решим. Попробуем, чтобы были для российских болельщиков доступные цены", — сказал Мутко журналистам во вторник.