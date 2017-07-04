Кабаева стала первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка россиянка Алина Кабаева стала первым послом чемпионатов мира по художественной гимнастике, эту миссию она исполнит на турнире, который пройдет в 2017 году в итальянском Пезаро, сообщается в официальном аккаунте Всероссийской федерации художественной гимнастики в Instagram.

Международная федерация гимнастики (FIG) с этого года будет выбирать на каждый чемпионат мира почетных послов, задача которых будет состоять в популяризации и продвижении вида спорта на международном уровне. Кроме этого, посол будет принимать участие в медальной церемонии чемпионата, пресс-конференциях и прочих публичных мероприятиях.

Чемпионат мира-2017 пройдет в Пезаро с 30 августа по 3 сентября.

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